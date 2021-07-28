Naim Süleymanoğlu rekoru kırıldı mı? Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?
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Naim Süleymanoğlu rekoru kırıldı mı? Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?

Naim Süleymanoğlu rekoru kırıldı mı? Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirmişti. Adından hala bahsettiren başarılı sporcu hakkında Naim Süleymanoğlu rekoru kırıldı mı? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?

Naim Süleymanoğlu rekoru kırıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN REKORU!

Naim Süleymanoğlu ve Türkiye için 1988 Seul Olimpiyatları'nın yeri ayrı. Çünkü; Naim'in 1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı.

Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU KIRILDI MI?

Erkekler halterde 85 kiloda rakipleriyle aynı kiloyu kaldırıp ağırlık avantajıyla altın madalya kazanan Yunan sporcu Dimas, Naim Süleymanoğlu'ndan sonra üç kez üst üste altın madalya kazanan ikinci halterci oldu.

27. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, halterde erkekler 85 kiloda, altın madalya Yunanistan'dan Pyrros Dimas'ın oldu. Sydney Kongre ve Gösteri Merkezi'nde süren oyunların halter müsabakalarının 7. gününde, oldukça çekişmeli geçen ve 20 sporcunun katıldığı 85 kilo mücadelesinde, birinci, sporcular arasındaki yarışma tartısı farkıyla belirlendi.

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Naim Süleymanoğlu rekoru kırıldı mı? Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı? - Haberler
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