Nagehan Alçı'dan Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama: Yüzde 90 ihtimalle kabul edilmeyecek

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstifanın doğru olduğunu belirten Alçı, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına konuk olan gazeteci Nagehan Alçı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nagehan Alçı, "Beklenen bir karar değildi, şaşırtıcı bir gelişme. Berat Albayrak'ın böyle bir metin yazdığıyla ilgili tartışmalar vardı, ben teyit ettim, metin doğru, basın sözcüsünden teyit ettim. Berat beyin kendi kararı olduğu ve istifa metni yazdığını doğrulattım. Henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. %90 ihtimalle Cumhurbaşkanlığının bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.