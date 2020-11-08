Nagehan Alçı'dan Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama: Yüzde 90 ihtimalle kabul edilmeyecek
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Nagehan Alçı'dan Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama: Yüzde 90 ihtimalle kabul edilmeyecek

08.11.2020 23:36 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:03

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstifanın doğru olduğunu belirten Alçı, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına konuk olan gazeteci Nagehan Alçı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nagehan Alçı, "Beklenen bir karar değildi, şaşırtıcı bir gelişme. Berat Albayrak'ın böyle bir metin yazdığıyla ilgili tartışmalar vardı, ben teyit ettim, metin doğru, basın sözcüsünden teyit ettim. Berat beyin kendi kararı olduğu ve istifa metni yazdığını doğrulattım. Henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. %90 ihtimalle Cumhurbaşkanlığının bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.

Nagehan Alçı'dan Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama: Yüzde 90 ihtimalle kabul edilmeyecek

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