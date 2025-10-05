Nafia Tanrıverdi kimdir? Nafia Tanrıverdi – Sadettin Saran olayı nedir?

Son günlerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Nafia Tanrıverdi, paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Saran'la ilişkisine dair söylentiler magazin dünyasında geniş yankı buldu. Bazı iddialara göre Tanrıverdi'nin zaman zaman Saran'ın yaşadığı eve gittiği ve çiftin bir süredir görüştüğü öne sürüldü.

NAFİA TANRIVERDİ – SADETTİN SARAN OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile oyuncu Nafia Tanrıverdi'nin birlikte çekilmiş samimi bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Tanrıverdi, zaman zaman Saran'ın yaşadığı eve gidiyor ve bu durum çevrede dikkat çekiyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aralarında 31 yaş farkı bulunan ikilinin bir davette tanıştıkları öne sürülüyor. Aynı mekânlardan paylaştıkları fotoğraflar ise aralarındaki yakınlığı gözler önüne serdi.

NAFİA TANRIVERDİ KİMDİR?

1995 yılının Eylül ayında Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Nafia Tanrıverdi, 30 yaşında genç bir oyuncudur. Hem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hem de ekranlardaki doğal tavırlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Oyunculuk öncesinde Moda ve Tasarım eğitimi almış, ardından oyunculuk alanında kendini geliştirmiştir.

EĞİTİMİ VE OYUNCULUK KARİYERİ

Lise yıllarının ardından modaya olan ilgisiyle bu alanda eğitim alan Tanrıverdi, mezun olduktan sonra kariyerini farklı bir yöne çevirdi. Oyunculuğa duyduğu tutku onu sahneye taşıdı.

Meltem Cumbul ile birlikte Eric Morris oyunculuk tekniği üzerine çalışmalar yaparak profesyonel eğitimler aldı. Ayrıca birçok özel workshop ve atölyeye katılarak oyunculuk becerilerini pekiştirdi.

KAÇ YAŞINDA?

Nafia Tanrıverdi, 1995 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

NERELİ?

Başarılı oyuncu Antalya'nın Alanya ilçesinde doğmuş ve çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra kariyer hedefleri doğrultusunda İstanbul'a taşınmıştır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

• Boy: 1.75 cm

• Kilo: 55 kg

Zarif fiziği, doğal güzelliği ve sahnedeki etkileyici duruşuyla dikkat çeken Tanrıverdi, kamera karşısındaki enerjisiyle de beğeni toplamaktadır.

YER ALDIĞI DİZİLER

Nafia Tanrıverdi'nin televizyon kariyeri, TRT'nin tarihi dizisi "Payitaht Abdülhamid" ile başlamıştır.

Yer aldığı yapımlar:

• Payitaht Abdülhamid (2019–2020) – Mehpare karakteri (4. sezonda kadroya dahil olmuştur.)

• Kalbim Sende (2025) – Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.

SOSYAL MEDYA VE HAYAT TARZI

Tanrıverdi, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla da dikkat çekmektedir. Spor, doğa ve moda temalı gönderileriyle kendine özgü bir tarz sergilemektedir.

Ayrıca Wingtsun dövüş sanatı ve Eskrima savunma teknikleriyle ilgilenmekte, bu sporlara hobi olarak devam etmektedir.

NAFİA TANRIVERDİ NEDEN GÜNDEMDE?

Bir süredir sessizliğini koruyan Nafia Tanrıverdi, yeniden ekranlara döndüğü "Kalbim Sende" dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizideki performansının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Son günlerde Sadettin Saran'la olan yakınlığı iddialarıyla gündeme gelen Tanrıverdi, hem oyunculuk kariyeri hem de tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edinmeye devam ediyor.