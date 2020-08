Muud'un temmuz zirvesi belli oldu Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un temmuz ayında en çok dinlenenler listesinin yerli sanatçılar kategorisinde Zeynep Bastık zirveye otururken, yabancılar listesine ise Türk kökenli Alman rap sanatçısı Mero yer aldı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital müzik platformu Muud temmuz ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Muud'da en çok dinlenen yerli sanatçı kategorisinin yıldızı Zeynep Bastık oldu. Yabancılar listesinin zirvesine ise Türk kökenli Alman rap sanatçısı Mero yerleşti.

Temmuz ayı boyunca en çok dinlenen sanatçılar kategorisinde Zeynep Bastık'ı Berkay, Bilal Sonses ve Oğuzhan Koç izledi. En çok dinlenen yerli albüm kategorisinin zirvesinde Merve Özbey'in Devran albümü yer aldı.

Devran'ı Oğuzhan Koç'un "Ev" ve Gazapizm'in "HİZA" albümleri takip etti. En çok dinlenen yerli single'lar sıralamasında da Zehra'dan "Cennetten Çiçek", Berkay'dan "Kırgınım Ona" ve Oğuzhan Koç'tan "Kendime Sardım" bulunuyor.

Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde Mero'yu tüm dünya listelerinden inmeyen pop rock sanatçısı LP ile ödül rekortmeni Billie Eilish izliyor. Yabancı albümlerde ise Mero'nun "UNIKAT", Ufo361 ve Ezhel'in "Lights Out" ve The Weeknd'in "After Hours" albümleri sıralanıyor.

Kaynak: AA