Mutluluk ve başarının anahtarı; zaman yönetiminde saklı!

Son zamanlarda en sık karşılaştığım gündem, pandemide derslerine gerekli özeni göstermediği ve zamanını iyi yönetemediği için çocuklarla yaşanan gerginlikler. Bu konu sizin de gündeminizdeyse lütfen arkanıza yaslanın ve bir an düşünün. Şu an yaptıklarımız geleceğimizi şekillendiriyorsa, tartışarak gelecekteki sorunlu ilişkimizi yaratıyor olmaz mıyız?

Geçmiş yaşandı ve bitti. Daha iyi bir gelecek için sihirli formül şimdi ve şu anda gizli.

"Kelimelerini yükselt, sesini değil. Yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil "diyen Mevlâna, yüzyıllar öncesinden günümüze adeta bir e-posta gönderiyor. Dikkat ettiyseniz tüm bilgelerin mesajlarında farkındalık yaratmak ön plandadır. Çünkü insan, doğası gereği farkında olmadığı bir konuda değişiklik yapmak istemez.

Goethe "Bilmek yetmez, araştırmalıyız, istemek yetmez, yapmalıyız "der. Fakında olmak ve gereğini yapmak için çaba sarf etmek, sizleri istediğiniz noktaya ulaştıracak kaynağı sunar.

VAKTİNİZİ NEREYE HARCADIĞINIZI NOT EDİN

Herkes için koçluk prensibim ile ailece uygulayabileceğiniz ve zaman yönetimi konusunda motivasyon kazanacağınızı düşündüğüm bir matrisi sizlerle paylaşmak istiyorum. "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" kitabının yazarı (Stephen Covey'in Zaman Yönetimi Matrix'inin Oya versiyonu. Matrise gerekli verileri yerleştirebilmek için, önce 1 tam gün dakika dakika vaktinizi nelere harcadığınızı not etmelisiniz. Bu çalışmanın tüm aile bireylerinin katılımıyla, eşit şartlarda yürütülmesi, çocukların yapmaktan kaçınmalarının önüne geçecektir. Bir günde tam 1440 dakika var.

Uyku, iş, eğitim, kişisel bakım, oyun, eğlence, mola, yol, yemek, spor, hobi, telefon görüşmeleri, toplantı, sosyal medya, dizi, TV vb. dakika dakika herkes ne yaptıysa o.

Bu noktada bazı hoşa gitmeyen dakikalarla karşılaşabilirsiniz ancak lütfen sabırlı olun. Unutmayın! Amacınız farkındalık yaratarak değişimi kucaklamak. Stres yaratmak veya eleştirmek, amacınıza hizmet etmeyecektir.

DÖRT BAŞLIĞA AYIRIN

Bir günlük verileri topladıktan sonra herkes bir kâğıdı 4'e bölerek, ilgili dakikaları aşağıda açıkladığım gibi uygun başlıkların altına yerleştirmeli.

1.Şarj Ediciler

2.Boşa Tüketilen Kaynaklar

3.Son Dakika İşleri

4.Değerli Fonlar

1.Bölüm Şarj Ediciler: Uyku, beslenme, kişisel bakım, planlı molalar gibi şarj olmanız için gerekli ihtiyaçlara harcadığınız tüm dakikalar. Yazın ve toplamını alın.

2.Bölüm Değerli Fonlar: Uzun vadeli kazanımlar için yaptığınız tüm aktiviteler. Örneğin egzersiz, eğitim, kitap okuma, kurslar, edindiğiniz yeni beceriler ve yeni bilgiler için harcadığınız dakikalar. Yazın ve toplamını alın.

3.Bölüm Son Dakika İşleri: Unutulan ödevler, son dakika yapılması gereken işler, acil çıkan toplantılar vb. O gün plan dışı gelişen durumlara harcadığınız tüm dakikalar. Yazın ve toplamını alın.

4.Bölüm Boşa Tüketilen Kaynaklar: Yol ve serviste geçen süre, sosyal medya, TV, bilgisayar, tablet, saatler süren telefon görüşmeleri gibi. Kısaca farklı planlandığında değerli fonlara dönüşebilecek her şey.

Tek tek harcadığınız dakikaları yazın ve toplamını alın.

Artık tüm aile bireylerinin zamanı nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir görsel ve net bir veriye sahipsiniz. Şimdi değerlendirme zamanı.

HARCANABİLECEK 1440 TL

Sabah cebinizde 1440 TL'niz olsaydı onu nasıl harcamak isterdiniz? Boşa tüketilen kaynaklar değerli fonlarda değerlendirilirse, neler farklı olabilir?

Zamanınızı boşa tüketerek neleri kaçırıyor olabilirsiniz?

Zaman, cebinizdeki nakitten değerlidir. Çünkü parayı tekrar kazanabilirsiniz ama yitirilen zaman bir daha asla geri gelmez. Siz dakikalara dikkat edin, saatler kendi kendine düzelecektir. Zamanın değerini ve zaman yönetiminin önemini fark ettirerek, sevdiklerinizin potansiyellerini zirveye taşıyabilirsiniz. Bugün bilgiye ulaşmak kolay ama sadece bilmek yetmiyor. Zamanını iyi yönetenlerin mutluluk ve başarıya ulaşacağı farklı bir çağdayız. Bu yüzden iyi rol model olmak, kendinize ve ailenize verdiğiniz değeri iyi göstermek kritik önem taşıyor.

Ve lütfen şu an ne yaptığınıza çok dikkat edin. Çünkü geleceğinizi yaratıyorsunuz.

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