Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti
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Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti

Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında 11 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi alarak büyük bir başarıya imza atan Kayseri 'Mutlu Yüzler Projesi' sporcuları şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında 11 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi alarak büyük bir başarıya imza atan Kayseri 'Mutlu Yüzler Projesi' sporcuları şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 09 Ağustos 2021 tarihinde Gaziantep'te yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin farklı kategorilerde 11 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük ile şampiyonada Kayseri'yi zirveye taşıdı. Şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret eden sporcular sevinçlerini Kabakcı ile paylaştı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Kabakcı; "Mutlu Yüzler projesi kapsamında gayretli çalışmalarınız ile elde edilen bu başarı bizleri oldukça mutlu ediyor. Siz değerli koordinatörümüzü antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti
Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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