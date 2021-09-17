Müthiş geri dönüş! Karagümrük, Caner'in de siftah yaptığı maçta Malatya'yı 4-3 mağlup etti - Haberler Spor
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Müthiş geri dönüş! Karagümrük, Caner'in de siftah yaptığı maçta Malatya'yı 4-3 mağlup etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Müthiş geri dönüş! Karagümrük, Caner'in de siftah yaptığı maçta Malatya'yı 4-3 mağlup etti

Ligin 5. haftasında Malatya-Karagümrük karşılaşması nefesleri kesti. Erol Bulut'un takımı Malatya, 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Caner Erkin'in de asist yaptığı karşılaşmada Karagümrük, Malatya'yı 4-3 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, geriye düştüğü karşılaşmada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup etti.

Müthiş geri dönüş! Karagümrük, Caner'in de siftah yaptığı maçta Malatya'yı 4-3 mağlup etti

Malatyaspor'un gollerini 18. dakikada Tetteh, 24. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 40. dakikada Chouiar kaydetti.

Karagümrük'ün geri dönüşünü 30. dakikada Bertolacci ile 44. ve 76. dakikalarda Pesic getirdi. 88. dakikada Caner Erkin'in ortasında ağları sarsan Bertolacci, geri dönüşü 3 puanla noktalayan isim oldu.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele etti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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