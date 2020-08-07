Mut'ta Antep Fıstığı hasadına başlandı Mersin'in Mut ilçesinde Antep Fıstığına alternatif olarak yetiştirilen Mut Fıstığı hasadına başlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde Antep Fıstığına alternatif olarak yetiştirilen Mut Fıstığı hasadına başlandı. Mut'ta yetişen kabuklu Antep Fıstığı 15 lira, kabuksuz fıstık ise 50 liradan alıcı buluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Mut İlçe Müdürü Ekrem Bayır, bölgede yetiştirilen fıstığın en önemli özelliğinin aroması ve yüksek yağ oranı olduğunu söyledi. Bayır, "Mut'ta yetişen fıstık lezzet bakımından da çok iyi. Mut fıstığı, Antep fıstığını kalitede geçti diyebiliriz. Çünkü içi dolgun ve hastalık yok. Bu yıl 5 bin 600 dekar alanda meyve veren 171 bin 730 ağaçtan bin 717 ton civarında rekolte bekleniyor. Ayrıca 46 bin 448 ağaca da aşılama yapıldı. Yaklaşık ağaç başı 10 kg. meyve veriyor" dedi.

Mut'ta yetişen Antep Fıstığının kalitesi, rayihası ve uzun süre yeşil kalabilmesi nedeniyle Antepli baklavacıların özellikle aradıkları bir ürün olduğuna dikkat çeken Kaymakam Muammer Köken de, "Birkaç yıl içinde ilçemiz için daha da önem arz edecek. Belki de Siirt fıstığı, Antep fıstığı gibi literatüre girebilecek. Antep fıstığının ilçenin 600 rakımlı Geçimli, Sarıkavak, Diştaş, Çömelek, Çaltılı, Bağcağız, Kurtuluş, Çatalharman, Çamlıca ve İlice mahallelerinde ağırlıklı olarak yetiştirilmekte" dedi.

İlçede yetişmeye başlayan fıstığa Antep Fıstığı yerine Mut Fıstığı denmesi gerektiğini ifade eden Köken, "İlçemiz mikro klima özelliğine sahip ülkemizdeki ender yerlerden birisi. Bu nedenle ilçemizde zirai ilaç kullanma oranı bazı ürünlerimizde hiç yok, bazı ürünlerimizde ise yok denecek kadar az. Hasatına başlanan fıstık ilçede tüccarlar tarafından kabuklu kilosu 14 ile 15 lira arasında ve kabuksuz 50 liraya alınıyor" şeklinde konuştu.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, Ak Parti İlçe Başkanı Soner Solak, idari amirler, Geçimli Mahallesinde vatandaşlarla birlikte dualar eşliğinde Mut Fıstığı hasadına start vererek kazasız, belasız, bereketli bir sezon dileğinde bulundular. - MERSİN

Kaynak: İHA