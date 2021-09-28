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Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde yaklaşık 2 ay sürecek hasat döneminde 22 bin ton dolayında rekolte bekleniyor.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde yaklaşık 2 ay sürecek hasat döneminde 22 bin ton dolayında rekolte bekleniyor.

Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, geçen yıl sezonun açılmasıyla birlikte 1.5 liradan satılan elmanın bu yıl alıcısı olmadığını söyledi. Çelik, çeçen yıl tüccarların aldığı elmaların soğuk hava depolarında satılmayıp kaldığını öğrendiklerini bu yüzden elmaya alıcı çıkmadığını ifade etti.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise, "Tüccarla görüşmemiz fayda etmiyor. Zararına alım yapmayız diyen tüccara diyecek bir kelime bulamıyoruz" dedi.

Tüccarlar ise Mut'ta elma yetiştiriciliğinin yayla mahallelerinde yapıldığını belirterek, "En yakın yer 50 ila 60 kilometre uzaklıkta. Kalite tam anlamıyla iyi diyemeyiz. Nakliye çok fazla. Dalında elmaya 1 lira 30 kuruş desek bir o kadarda masraf oluyor kilosu 2 lira 60 kuruşa geliyor. Bu fiyatla zarar ediyoruz" dediler. - MERSİN

Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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