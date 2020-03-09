Müşteri gibi yemek siparişi verdi, kuryenin motosikletini çaldı
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Motosiklet, Maltepe, Güncel

Müşteri gibi yemek siparişi verdi, kuryenin motosikletini çaldı

Maltepe'de yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti.

09.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:32
Müşteri gibi yemek siparişi verdi, kuryenin motosikletini çaldı

Maltepe'de yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Hırsız, müşteri gibi telefonla arayarak bir sitede bulunan daireye yemek siparişi verdi. Verilen adrese paketi bırakmaya gelen kuryenin site bahçesine park ettiği motosikleti hırsız sürükleyerek çaldı. Adresin asılsız olduğunu anlayan kurye motosikletin de çalındığını fark edince şoke oldu. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Hırsızlık olayı 26 Şubat tarihinde saat 21.00 sularında Maltepe'de meydana geldi. Ahmet Arslan'ın iddiasına göre hırsız bir müşteri gibi iş yerini telefonla arayarak yemek siparişi verdi. Kurye Ahmet Arslan hazırlanan yemek paketini verilen adrese götürmek üzere motosiklet ile yola çıktı. Arslan, sitenin önüne motosikleti park ederek siparişi teslim etmek üzere daireye çıktı. Fakat Arslan, dairede oturan vatandaşların sipariş vermediklerini belirledi. Arslan, sipariş veren telefon numarasını aradığında telefonun açılmadığını ve ankesörlü bir sabit telefona ait olduğunu öğrendi. Sitenin önüne indiğinde motosikletinin yerinde olmadığını gören Arslan, yaşadığı oku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin sitenin çevresinde gizlenerek beklediğini, uygun zamanı bulduğunda motosikleti sürükleyerek götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖYLE BİR ŞAHIS SİPARİŞ VERMEMİŞ

Motosikletin planlı bir şekilde çalındığını belirten Kurye Ahmet Arslan, "Motosiklet hırsızlık olayı akşam saat 21.00 sıralarında oldu. Yemek paketini buraya getirdiğimde kapı açıktı. Siteye girdiğimde zile bastım herhangi bir ses yoktu sonra arkada bulunan bloğa geçtim orada da bir ses seda olmadı. Sipariş veren numarayı aradığımda öyle bir telefon numarası yok kişi cevap vermiyor, öyle bir şahıs sipariş vermemiş" diye konuştu.

HELAL YOLDAN EKMEĞİMİZİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Helal yoldan para kazanmaya çalıştıklarını ifade eden Kurye Arslan, "Aradan 5 dakika geçmeden geri gelip baktığımda motosiklet yerinde yok. Aradığım numarada çalıyor çalıyor kimse açmıyor. Sabit bir numara herhalde ankesörlü bir numaradan aramış telefonu açmayınca iş yerine haber verdim. Arkadaşlar geldi burada biraz dolandık herhangi bir iz bulamadık daha sonra mecburiyetten iş yerine dönerek karakola suç duyurusunda bulunduk. Yetkililerden bu işin önüne geçmelerini istiyorum. Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Helal yoldan ekmek kazanmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz yağmur, çamur, kar, kış demeden ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bu hırsızlık olayı bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum" dedi.

Öte yandan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurye motosikleti park ediyor. Hırsız kuryenin siteye girdiğini görünce motosiklete yaklaşıyor, kaskı yere bıraktıktan sonra motosikleti koltuğuna oturuyor. Motosikleti sürükleyerek oradan hızla uzaklaşıyor.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Müşteri gibi yemek siparişi verdi, kuryenin motosikletini çaldı

Kaynak: İHA

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Müşteri gibi yemek siparişi verdi, kuryenin motosikletini çaldı

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