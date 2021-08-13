Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinden Vali Şıldak'a Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Erdem Özer ve Kadın Komitesi Başkanı Gülhan Darende Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Erdem Özer ve Kadın Komitesi Başkanı Gülhan Darende Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler. Misafirleriyle bir süre görüşen Vali Şıldak nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre