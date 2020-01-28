Mustafa Reşit Akçay kimdir? Mustafa Reşit Akçay kimdir, hangi takımı çalıştırıyor?

28.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:04

Mustafa Reşit Akçay hangi takımla anlaştı sorusu yanıtını buldu. Akçay sarı lacivertli takım Ankaragücü ile çalışacak. Ünlü teknik adam 1958 yılında Trabzon'da doğdu. Ajax altyapısında kısa süreli teknik direktörlük eğitimi aldı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

Reşit Akçay 12 Aralık 1958 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Sorasında Trabzonspor altyapısında göreve başladı. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı. 1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Vanspor'da aynı görevi üstlendi. Burada sadece üç ay kaldıktan sonra görevinden ayrıldı. Daha sonra Göztepe, Sakaryaspor ve Trabzonspor'da Giray Bulak'ın yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2001-02 Bulancakspor teknik direktörlüğünü üstlenerek ilk kez bu mevkide çalışmaya başladı. Bu görevinde bir sezon üstlendikten sonra sezon sonu takımdan ayrıldı. Tekrar Giray Bulak'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmaya başladı ve Giray Bulak'la beraber Antalyaspor ve Elazığspor'u çalıştırdı.

Akçay, Gümüşhanespor ve Pazarspor'da teknik direktörlük yaptı ve 2005-06 tekrar Trabzonspor'da altyapı antrenörlüğü yaptı. 2006 yılından beri sadece teknik direktör olarak görev almaktadır. 2009-10 sezonunun 4. haftasında 2. Lig ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi. Ligin düşme hattından devraldığı takımı beklenmedik bir şekilde Play-off Şampiyonu yaparak 1. Lig'e yükseltmeyi başardı. Anlaşmazlık nedeniyle sözleşmesi çift taraflı feshedildi. 10 Haziran 2011 tarihinde 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'un başına geçti. Takımıyla ligin ilk 7 haftası sadece 2 galibiyet alsa da 1461 Trabzon, sezon sonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede bitirerek 1. Lig'e yükseldi.

TRABZONSPOR'U YÖNETTİ

27 Mayıs 2013 tarihinde bir gün önceki Trabzonspor'un 15. Genel Kurulunda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik aldı. 10 Şubat 2014 tarihinde yönetimle görüştükten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

21 Mayıs 2014 itibarıyla Akhisar Belediyespor'la 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 Aralık 2014 tarihinde kulüple karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmışlardır. 13 Temmuz 2015 tarihinde Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 18 Mart 2017 tarihinde Kasımpaşaspor karşısında 3-2 yenilgiden sonra istifa ettiğini açıkladı. 2017-18 sezonu başında Aykut Kocaman'dan boşalan Konyaspor teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Konyaspor'la 24 Ekim 2017'de yollarını ayıran teknik adam 27 Ocak 2020 tarihinde Ankaragücü ile anlaşma sağladı.