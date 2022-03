Bursaspor'da yeniden göreve başlayan Teknik Direktör Mustafa Er, "Herkesin Bursaspor'u sahiplenmesi gerekiyor. Son çıkıştayız. Hata yapma lüksümüz yok. Her maç %100'ümüzü vermek zorundayız. Bu takım sahaya çıkıp mücadele etmek zorunda. Bunu yapmazsak sıkıntı çıkacak. Bu takım mücadele edecek. Bu takım pes etmeyecek, geri adım atmayacak" dedi.

Bursaspor'da Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan teknik direktör Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekrar göreve geldiği için mutlu olduğunu ancak çok büyük sorumluluk aldığını da belirten Mustafa Er, "Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Şu an ne geçmişi kurcalamanın ne de gelecek adına plan yapmanın bir anlamı var. Tamamen ana odaklanacağız. Bizim için varsa yoksa Eyüpspor maçı. Tamamen kendimizi buraya kanalize edeceğiz. Mutlak ve mutlak her maça galibiyet için çıkacağız. Topluca bir mücadele dönemindeyiz. Herkesin Bursaspor'u sahiplenmesi gerekiyor. Son çıkıştayız. Hata yapma lüksümüz yok. Her maç %100'ümüzü vermek zorundayız. Bu takım sahaya çıkıp mücadele etmek zorunda. Bunu yapmazsak sıkıntı çıkacak. Bu takım mücadele edecek. Bu takım pes etmeyecek, geri adım atmayacak. Evet rakibe saygımız var. Ancak herkesi her yerde yenecek gücümüz ve kapasitemiz var. Takımın geldiği nokta tamamen psikolojik. Tabii ki fiziksel ve taktiksel anlamda bazı şeyler olabilir. Bu işin büyük bir kısmı mental. Takımımız ilk 10 haftada 14 puan toplamış. Sezon başında transferler tahtadan dolayı geç olduğu için oyuncularımız takıma geç katılmıştı. 8. haftadan sonra gerçek ivmeyi yakalayacağımızı söylemiştik. Çok enteresan bir şey var. Takım o hafta yedinci sırada. Tam ivmelenmesi gereken dönemde dibe vurmuş. Bunun da tamamen mental olduğunu düşünüyorum. Direkt onlarla alakalı çözüm üretmemiz gerekiyor. Çok kısa bir süre var. Takım halinde tüm oyuncularımızla konuştuk. Bizim hiçbir zaman sorunları ötelemek gibi bir tarzımız yok. Sorunu çözüp devam etmek lazım. Hemen çözüm üretip yolumuza devam etmeliyiz. Hep beraber şehir olarak bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Bu mücadelede herkesten destek istiyoruz. Bursaspor'a gönül veren herkes destek olmak zorunda. İki ay sonra oturup tartışabiliriz. "Ne oldu?, neden oldu?" diye. Şu an kenetlenmeli ve sarılmalıyız" şeklinde konuştu.

"Oyuncu grubunu mental olarak ayağa kaldırmamız gerekiyor"

'Bu oyuncu grubunun kalitesi bu değil' diyen Mustafa Er şöyle devam etti:

"Oyuncu grubumuz da demoralize olmuş. Son 15 haftada 2 galibiyet almışız. Bunu normal şartlarda izah etmek mümkün değil. Bu oyuncu grubunun kalitesi bu değil. Onları tekrar ayağa kaldırmak ve inandırmak gerekiyor. Bulundukları konuma isyan etmeleri gerekiyor. Hep beraber isyan etmemiz gerekiyor. Çünkü burayı hak eden bir şehir değil burası. Bir şekilde buraya geldi. Önce mental anlamda oyuncu grubunu ayağa kaldırmamız gerekiyor. Birbirlerine inanıp birbirlerine sarılmalarını sağlamamız gerekiyor. Bizim şöyle bir düşüncemiz var. Kim olursa olsun pozitif yaklaşıp kazanmak istiyoruz. Bir maç, iki maç belki 5 dakika belki kaderimizi belirleyecek. Biz tüm mevcut gruba sarılacağız. Verim almaya çalışacağız. Hiçbirini kaybetme lüksümüz yok. Oyuncu bazında gitmeyelim. Şu an o dönem değil. İçeride çok önemli maçlar oynayacağız. Hatalar muhakkak olacaktır. Onları ayağa kaldırmak için uğraşmak zorundayız. Onları havuzun içine katarak maksimum verimi almak istiyoruz."

"Mücadele eden ve isteyen bir takım olmak zorundayız"

'Rakiplerin aldığı skorlar önem arz ediyor' diyen Mustafa Er, "Bu hafta sürpriz skorlar da oldu. Herkes herkesi her yerde yenebiliyor. Biz de bunu yapabiliriz. Belki bir anlık kopukluk. Maalesef ince ayrıntılar skoru belirliyor. Biz de her maça talip bir takım olmak zorundayız. Bunu rakibe de hissettirmek zorundayız. Saha içerisinde psikolojik olarak o görüntüyü veremezsek kimse de size üç puanı hediye etmiyor. Eyüpspor maçına yenik durumda başlayacağız ama önümüzde 75 dakikalık bir süre var. Evet geride başlıyoruz. Oyuncu grubumuzdan ben şunu istiyorum. Sahada mücadele edecekler. Bırakmayacaklar vazgeçmeyecekler. Evet oyuna odaklanacaklar. Ama geri adım atmayacaklar. Hata olabilir. Gol de yiyebiliriz. Ama vazgeçmememiz gerekiyor. Son haftalarda bir kırılganlık görülüyor takımda. Bunu %100 bir şekilde bertaraf etmeliyiz. Çünkü bunu yapmaya hakkımız yok. Mücadele eden ve isteyen bir takım olmak zorundayız. Bunu da yapacağız kalan haftaların sonuna kadar. Bizim için an önemli. Şu an bizim için en önemlisi Eyüp maçı. Maç maç hafta hafta gideceğiz. Geçmişi bırakıp bu 11 haftaya konsantre olacağız" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor