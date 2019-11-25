Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma, Kayseri'den dostluk selamı

25.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:36

KAYSERİ Birinci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Akkışla Gençlik Spor Kulübü, hafta sonunda yaptığı karşılaşma öncesinde, İran'daki Türklerin simgesi haline gelen Tractor Kulübü'ne dostluk selamı gönderdi.

Hafta sonu yapılan Birinci Amatör Ligi B Grubu maçında, Palas Belediye Spor Takımı ile karşılaşan Akkışla Gençlik Spor Kulübü, Türk teknik adam Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Tractor Kulübü'ne, maç öncesi yaptığı tezahüratlarla dostluk selamı gönderdi. Akkışla futbol sahasında yapılan maç öncesinde futbolcular, 'Tractor'e selam olsun' yazılı bir pankartla sahaya geldi. Ardından futbolcular, Tractor takımının her maç öncesi sahada yaptığı gibi, Azerbaycanlı şarkıcı Araz Elses'in 'Haray haray men Türkem' sloganının aynısı ile soydaşlarına ses verdi.

Kaynak: DHA