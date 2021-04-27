Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, tecrübeli teknik adam camiaya yeşil ışık yaktı. Teklifi kabul etmek için 2 şart öne süren Denizli, kadronun verimli bir sayıya indirilmesini ve Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığı için ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica etti.

TFF 1. Lig''de Play-Off mücadelesi veren Altay'da Osman Özköylü ile yollar ayrılırken siyah beyazlı kulüpte teknik direktör arayışları başladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye çağrıda bulunurken tecrübeli teknik adam Altay'a yeşil ışık yaktı. Ancak bu çok farklı şekilde oldu.

"BENİM ALTAY'DAN ÜCRET TALEP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil.

Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;

1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum

2-) İkincisi ve en önemlisi. Benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum.

Bu iki önemli konuda şartlar yerine getirildiğinde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım.

Çarşamba günü sayın Başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı