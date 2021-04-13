Mustafa Cengiz açtı ağzını yumdu gözünü! Hakemlere 'kansız' dedi, MHK'yi istifaya çağırdı

Süper Lig'de art arda gelen kötü sonuçlardan sonra şampiyonluk yolunda ağır darbe alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, kulübün resmi televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de yapılan hakem hatalarını çok ağır ifadelerle eleştiren Cengiz, Karagümrük maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa'ya 'Militan' derken, Sivas karşılaşmasının hakemleri Ali Palabayık ile Ali Şansalan'ın kararları içinde, "Bu nasıl kansızlık" ifadesini kullandı. Cengiz, MHK'yi de istifaya çağırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulübün resmi televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakemlere yönelik ağır ifadeler kullanan Cengiz, özellikle sarı-kırmızılıların Karagümrük'le oynadığı maç üzerinden eleştirilerde bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"TİYATRO BU"

"Boş kaldığımda dinlenmeye geçiyorum. Galatasaray maçına ben daha çok takımımın maçını izlerim. Diğer takımları genel olarak izlemem. Başkan olduğumdan beri onları da izliyorum. Bizim maç cumaydı. Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış. Büyük takım, diğer takım karşısında gol atınca sonucu tahmin ediyorum ve sonucunda yanılmıyorum. Sıkıntıyı önce beynimde sonra görsel olarak yaşamak rahatsız ediyor. Rakiplerime saygısızlık etmem. Hepsi bir cemaattir, cemaat topluluk anlamında yanlış anlamayın."

"HAKEMLERDE GRUPLAR VAR"

"Türkiye'de son 1-2 aydır iki oluşum var hakemlerde. Kendi içinde gruplar var. Bu her zaman vardı zaten. Şimdi de başka bir grup oluştu. VAR hakemleri, sahadaki hakemler. Herkes nasıl yan hakemini belirliyor. VAR hakemleriyle orta hakemler tesanüd içinde oluyor. Bildiklerim var. Çok tehlikeli bu gelişme, çok tehlikeli."

"ALİ PALABIYIK İÇİN GÖRÜŞTÜM"

Görüntü: Kerem Aktürkoğlu'nun Karagümrük maçında yerde kalması ve penaltı ile kırmızı kart kararlarının VAR ile iptal edilmesi

"Hakem Ali Palabıyık çok kararlı. Ben görüştüm yetkili insanlarla. Çok kararlı hakem. Hakem 'Ben net olarak penaltı ve kırmızı gördüm' diyor. Kurala aykırı olarak penaltı iptal edildi. Bir 100 gramlık ters bir rüzgar bile, havacılıkta buna ölüm rüzgarı derler, uçağı devirir, hafifçe dokunması bile sizi uçurur. Ayakla da temas var. Ali Palabıyık, 'Müdahaleyi net gördüm' dedi. Kerem hızlı, çok hızlı bir çocuk. O dokunma onu uçurur. Kendimizi Suat Arslanboğa'nın yerine koyalım. GÜzel kardeşim. Sen bunu nasıl böyle yorumlarsın. Zemin mi kötü. Bu zemin Türkiye'nin en güzel zeminlerinden bir tanesi. Kerem üçkağıtçı biri de değil, var böyle atanlar. Takımımızda olanları şiddetle reddederiz. Kendini toparlamaya çalışıyor tam tersi. Palabıyık'a kızamam. Çok net, çok yakın, görüyor, karar veriyor. Enteresan olan kendini asıl hakem Suat Arslanboğa arkadaşımız. 'Gel bak, kendisi düştü' diyor."

"SUAT ARSLANBOĞA MİLİTAN"

"Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. Bana kırmızı verme diyor o oyuncu. Ben burada Ali Palabıyık'a kızmam. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa, militan bir hakem. 'Gel bak kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş. Babel'in koltuk altı dokunuşunu da sordum. Onu da anlatacağım. Suat Arslanboğa'yla ilgili açıklama yaparsalar, rica ediyorum tüm konuşmaları açıklasınlar. Küfür hakaret var diye yayınlayamayız diyorlarsa bilemem. Biz milyonlar harcıyoruz. Kişisel düşmanlığın da olabilir, bana ve takımıma. Bir takıma büyük sevgin de olabilir. Sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Sen dürüst, şövalye, sipahi olacaksın."

"DOĞAL HAREKET DEDİLER"

"Lens'in hareketinin devamında Yedlin ayağını uzatıyor dediler. Profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Vuruyor ve Yedlin'in ayağını görüyor. Şut atıyor ama bakmıyor mu, belki ayağı çukura gidiyor. VAR ve hakem heyeti, duayen hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yer çekimi."

Lens-Yedlin pozisyonu (Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)

"BU DA HAYATIN DOĞAL AKIŞI"

"Bu da hayatın doğal akışı evet. Ali Şansalan, geçerken vurdu diyor. Kusura bakmayın diyor. Pandomim yapıyor. VAR'da da Ali Palabıyık var. Bu nasıl kansızlık ya. (Hakemler için)"

Galatasaray - Sivas maçı Onyekuru - Ziya pozisyonu (Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.)

"MHK GÜCÜNÜ YİTİRDİ"

"MHK, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Üst üste 5 haftadır bize, 5 haftadır da rakiplerimizin lehine hata yapılmıyorsa burada kötü niyet ararım. Bizim maçtan sonra bile Falcao'yu attılar. Bence artık gücünü yitirdi MHK! Suat Arslanboğa başka takıma hata yapınca sözleşmesi feshedildi. Bize yapılınca neden edilmiyor. "