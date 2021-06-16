Mustafa Cengiz: "Emre ile Ömer'e tekrar hoş geldiniz diyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ömer Bayram ile Emre Taşdemir'in imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu an benim için çok değerli. Kendilerini karşılamış gibi oluyorum.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ömer Bayram ile Emre Taşdemir'in imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu an benim için çok değerli. Kendilerini karşılamış gibi oluyorum. Sevgili Emre ile Ömer'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Bunun futbolcularımız için bir değer olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden hastanede olsam da imza törenine katılmak istiyorum. Bu kendine, karşındakine ve camiaya saygıdır" dedi.

Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in yeni sözleşme imza törenine Başkan Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak katıldı. Video konferans yöntemi ile törende konuşan Başkan Cengiz, sağlık durumu hakkında "İyiyim bir problemim yok. Daha önce de dediğim gibi kendimi yüzde yüz Galatasaray'a vermeme engel olacak sağlık sorunu yaşıyorum. Bu dönem inşallah iki-üç ay içinde biter. Tam hizmet veremeyeceğim için seçimlere katılamadım. Bunun için beni sevenlerden, bana destek verenlerden, yarışmacı kardeşlerimiz dahil herkesten özür diliyorum" dedi.

Futbolcuların imza töreninde bulunması hakkında Cengiz, "Transfer yaptığımızda 3.5 yılda futbolcularla bir defa görünüyorum. İkinci olarak dönüş uçağında varlar ise merhabalaşıyorum onlarla, o kadar. Kendilerini görme şansım bir ya da iki defa Florya'da görmek dışında yok maalesef. Bu an benim için çok değerli. Kendilerini karşılamış gibi oluyorum. Sevgili Emre ile Ömer'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Bunun futbolcularımız için bir değer olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden hastanede olsam da imza törenine katılmak istiyorum. Bu kendine, karşındakine ve camiaya saygıdır" ifadelerini kullandı.

"Her zaman sen oyuna girince hareket ve dinamizm getirdin"

Ömer Bayram ile ilgili düşüncelerini dile getiren Mustafa Cengiz, "Gaziantep'e karşı sol ayakla attığın müthiş bir gol vardı. Biz seni hep öyle hatırlamak istiyoruz. Sahaya girdiğin an müthiş bir mücadele veriyorsun. Bir dönem bizim genç kardeşlerimiz de böyleydi. Kulübe geldiğin anda, bana bebekliğinden itibaren sarı-kırmızılı fotoğraflarını gösterdiler. O bana yetmişti. Bunlar çok önemli şeyler. Giderek maddileşen dünyada ya bir amacı ya da çıkarı var diyorlar. Halbuki bazı futbolcular kendisini sahaya vermez, bazıları ise yürekten mücadele eder. İstediğimiz futbolcu tipi ikincisi. Her zaman sen oyuna girince hareket ve dinamizm getirdin. Hata herkes yapar. Sana teşekkür ediyorum ve samimi olarak tekrar hoş geldin diyorum" diye konuştu.

Emre Taşdemir hakkında ise Başkan Cengiz, "Emre Galatasaray'a gelebilmek için çok düşük bir ücreti kabul etti. Kötü yorumcular hakkında kötü yorumlar yaptılar ama Emreciğim; sen gereğini yaptın. Ölümüne oynadın. Ciddi sakatlıklar geçirdin. Senden yine yüreğine koymanı istiyorum. Yabancı düşmanı asla değilim. Yabancılar alınmasın. Bir Türk olarak tüm kimliğini ve karakterini koy. Siz zaten bunu yapıyorsunuz. Benim futbolcularım kişilikli ve karakterlidir. Kamuoyu baskısı ve rakip takımın troll hesaplarıyla çok moralini bozuyorlar. Biz bunu biliyoruz. O sahte hesaplar devamla bizim futbolcuların benim ve yöneticilerin üstüne oynuyorlar. Lütfen bunlara aldırmayın, okumamaya çalışın. Biz iyi günde ve kötü günde sizinle beraberiz" açıklamasında bulundu.

Abdurrahim Albayrak: "İki sevgili kardeşime de teşekkür ediyorum"

Abdurrahim Albayrak ise, "Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk'ten sonra şimdi de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir kardeşlerimizle mukavele yeniliyoruz. Bu iki törende de başkanımızla birlikte bu imza törenlerini gerçekleştirdik. İki sevgili kardeşime de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar en ufak zorluk ve kırgınlıkla karşılaşmadık. Ne dediysek evet dediler. Ne verdiysek aldılar. Vermedik, almadılar. Tek kelime yapmadılar. Ben ikisine de Galatasaraylıların huzurunda teşekkür ediyorum. İndirim dedik kabul ettiler. Az verdik, Allah bereket versin dediler. Bu mukavelede de yine, ikisinin menajerine teşekkür ederim. Hiç zorluk çıkarmadılar. Menajerler tabii ki Ömer Bayram ne diyorsa, Emre Taşdemir ne diyorsa onu diyor. Mesajlar buralardan geliyor. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle birlikte devam etmemiz için en ufak bir engel kalmadı" şeklinde konuştu.

"Mustafa Cengiz Başkanım büyük bir özveri ile çalışıyor"

Başkan Mustafa Cengiz'e de seslenen Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanım ile dün pasta kestik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte olduk. Duyduğum kadarıyla gece 12'de sevgili başkanımı tekrar hastaneye getirmişler. Bu geceyi yine hastanede geçirmiş. Kendisini bu kadar Galatasaray'a adamış gecesini gündüzünü Galatasaray'a vermiş Mustafa Cengiz Başkanım; hakkınızı helal edin bize. Dün gerçekten çok çalıştınız. Halinizi gördüm ve hakikaten hakkınızı bize helal edin. Bir dakikanızı Galatasaraysız geçirmediniz. Bugün yine hastanede kemoterapi arasında kravatınızı takarak bu imza törenine katıldınız. Değerlerimizin kıymetini bilelim. Onları kaybettikten sonra üzülmeyelim. Mustafa Cengiz Başkanım büyük bir özveri ile çalışıyor. Sizi seviyoruz başkanım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı