Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçları en az %30 seyircili oynama isteklerini yineleyerek çağrı yaptı ve konuyu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da görüştüğünü söyledi. Cengiz ayrıca, pandemi nedeniyle ertelenen olağan mali genel kurulu yaparak seçime gitmek istediğini ifade ederek devletten kongre için yer gösterme talebinde bulundu.

Galatasaray Başkanı, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok fazla haksızlık yapıldığını ve önümüzdeki hafta detaylı açıklamalar yapacağını belirtti.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Galatasaray için ulusal anlamda kırmızı değerler var. Bunun önce geleni Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devletimiz önde gelir. Camia olarak kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sami Yen'dir. Batı'da çoğu kulübü yabancılar kurmuştur. Ancak Türk kulüplerini, Türkler kurmuştur. Bu çok önemli tarihi bir tespittir. Sosyologlar incelemeli. Ülkemiz şu anda bile tam bağımsızlık için mücadele ediyor. Devletimizin yanındayız.

"EN BÜYÜK CAMİA G.SARAY"

Doğru ve dürüstçe mücadele edelim. Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite. Biz Türk sporunun lokomotifiyiz. Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var.

"RAKİP YÖNETİCİ PUL ÇALIYORSA CAMİAYI BAĞLAMAZ"

Camialar aleyhine çok konuşmayalım. Rakip takımda bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz. Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz.

"AİLE İÇİNDE KAVGA OLUR"

Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Abdurrahim ve Yusuf Bey'e saldırı var. Bana çatmıyorlar, "Bu yakında ölecek" diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım.

"ARTIK SEYİRCİLİ OYNAYALIM"

Seyircili oynamaya geçmemiz lazım. Bu dünyaya bir ilan. %30 taraftar alsak, 15 bin kişi eder. Locaları ve tribünlerin açılmasını istedik. Bu olacaktı ama Bilim Kurulu'ndan bazı hocalar reddetmiş. Şu anda da risk var, bizim hanım izliyorsa akşama beni duman edecek. Evde torun var. Seyirci alırsak, dünyaya da örnek oluruz. Mutlaka bu haftadan itibaren yapmalıyız.

"ALİ KOÇ'A DA SÖYLEDİM, GÜLDÜ"

Seyircili oynama konusunda beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Ali Bey'e de söyledim, güldü. İkinci maç seyircisiz olabilir, o anda pik yapabilir.

"SEÇİME GİTMEK İSTİYORUM"

Beni ibra etmeyenlere saygı duyarım. Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum. Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, bize yer gösterin diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum.