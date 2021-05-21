Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
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Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz aylarda kulüpten kovulan Younes Belhanda'nın ayrılmasının ardından Faslı futbolcuya basın toplantısında gönderme yaptı. Cengiz, "Yönetime hakaret ettiği için gönderdik. Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi bize hakaret ederken. Taraftarın istemediği adamdı, sonrasında kıymete bindi" dedi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Cengiz, Younes Belhanda'nın kulüpten kovulmasıyla ilgili konuya değindi, Faslı oyuncuya gönderme yaptı.

İşte Cengiz'in Belhanda açıklaması:

"NİYE GÖNDERDİNİZ"

Futbolculara borcumuz yok. İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için (Belhanda). Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

"ÇOK GÜZEL TÜRKÇE KONUŞTU"

Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi zemini ve bizi eleştirirken. Taraftarın istemediği adamdı, sonrasında kıymete bindi

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
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Haber Yorumları (1)
PENTAKİLL LOL: şu belhanda fenerde olsaydı medya nasıl uzatırda uzatırdı. bu adamın yaptıkları hiç yokmuş gibi normalmış gibi davranılıyor. beşiktaşta da quaresma taşkın davrandığında 1 sene konuşuldu. bu ülkede cincon kayırılıyor.
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