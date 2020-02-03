Mustafa Cengiz: "Biz kimseyle düşman değiliz"

03.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:03

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şahsının ve camiasının kimseyle düşman olmadığını belirterek, "Barış tek taraflı olursa düzenli tokat yersiniz. Bize kanıtlasınlar Galatasaray yönetimi veya başkanı olarak bizim doğrudan sataştığımız biri var mı?" dedi. Cengiz, Arda Turan hakkında ise, "Arda bizim değerli bir kardeşimiz. Bizim ocağımızdan yetişmiş bir oyuncu bizim şampiyon olmamız için mücadele etti. Camiamız açısından doğru olmadığını düşündük" yorumunu yaptı.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray olarak kimseyle düşman olmadıklarının altını çizen Başkan Cengiz, "Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne Trabzonspor ne Edirne ne Eskişehir ne Adana bizim düşmanımız değil. Tüm kulüpler bizim değerli rakibimiz. Aynı platformda eşit şartlar altında mücadele ettiğimiz değerli kulüplerimiz hele büyükler bizim yakın arkadaşımız bazen annemiz babamız. Bizi ayıran din dil ırk sınıf mezhep yok. Sadece aynı ailede iki kardeş bir bir rengi bir renk bizim hepimizin yakın arkadaşları rakip takım. Benim yaptığım sert konuşmalara bakın. Asla durup dururken ettiğim tek kelime yok. Siz cam kulede otururken etrafa taş atmayın. Bunu yapmayın. Barış tek taraflı olursa düzenli tokat yersiniz. Bize kanıtlasınlar Galatasaray yönetimi veya başkanı olarak bizim doğrudan sataştığımız biri var mı? Biz bize saldırı yapılınca tespit yapıyoruz. Ne diyor TFF yanıt versin diyoruz. Ben Galatasaray tarihin en çok ceza alan başkanıyım. Bana basketbol federasyonu da ceza verdi. Ben kimseye laf etmiyorum. Biz ilk göreve geldiğimizde rakibe saygı kendine saygı dedik. Rakibe size yapılan bir yanlış varsa bize bildirin dedik. Bizim seyircimiz ne sahaya girdi ne bir yeri yaktı. Biz kurallara uyuyor ve mücadele ediyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. Galatasaray olarak biz rakiplerimize saygı duyuyoruz ve biz yarışın eşit şartlar içinde yürümesinden yanayız" şeklinde konuştu.



"Arda Turan ile sorunumuz yok"



Son dönemde Fatih Terim ile yaşanılan Arda Turan krizine değinen Başkan Cengiz, "Arda bizim değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'da oynamış, bize para kazandırmış biri. Hatta gitmesini istemedik ani gitti. Bu değerini gösterir. Ben ona yolu açık olsun diyorum. Bizim ocağımızdan yetişmiş bir oyuncu bizim şampiyon olmamız için mücadele etti. Buna tepkimiz yok saygı duyuyorum. Bu futbolda var. Bizi kendi camiamız açısından doğru olmadığını düşündük. Konu kapandı. Arda ile sorunumuz yok. Başarılar diliyorum. Moralini bozmasın devam etsin. Hocamız ile birlikte inşallah şampiyonluklara ulaşacağız. Camianın bütün katmanlarıyla" dedi.



"Devlet desteği bize legal sınırlar içindedir"



Türk futbolunun sorunlarına dikkat çeken Başkan Cengiz, "Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık üç kardeş gibi. Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı. Aldığımız zamanki bedel ile şimdiki belde ve imara açılmış olması çok mutlu etti. Fakat bu alan bize yeterli değil. Alt yapıda 8 yaşta takımlarımız var. Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Bunlara saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu. Avrupa'da her yerde çim saha var. Bizde maalesef yapılaşmada hiçbir anne, baba çocuğunu sokağa bırakamıyor. A Takım için bir antrenman bir de normal sahaya ihtiyacımız var. Bu 10 adet saha için Kemerburgaz verildi. Oraya 6 adet saha koyabiliriz. Florya devam edecek ve ağırlıkla altyapı olacak. Florya için 120 milyon TL + 37 milyon TL bedel ödedik. Bazen bize devlet desteğiyle yaptınız diyorlar. Devlet desteği bize legal sınırlar içindedir, bağış değil. Siz 100 yıl devlet desteği içinde varlık sahibi olacaksınız. Hem devlet destekliyor, nemalanıyor diye insanlara çatacaksınız, böyle bir şey olamaz! Bu trajikomik. Hem destek al, hem başkalarını eleştir. Riva'da talep patlaması yaşandı. 1.500'e yakın villa var. Müthiş bir talep var. İlk 1 haftada 190 milyonu aşkın talep geldi. Bu, şuna yaradı, Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı karşılayacağız" dedi.



"Lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun"



Galatasaray camiasından Kemerburgaz projesine destek isteyen Cengiz, "Takımın Florya'dan Türk Telekom Stadı'na gelmesi uzun sürüyor. Bu futbolcuların konsantrasyonunu bozuyor. Bizim azami 2 yıl içinde Kemerburgaz'a gelmemiz gerek. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptale edilen madencinin tahliyesine başlandı. Kemerburgaz'da proje hazır. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var, lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun! Biz yaparız, gücümüz yeter ama bize destek olanının da heykelini dikeriz" açıklamasını yaptı.



"Uzun zaman sonra net faaliyette artıya geçtik"



Uzun zaman sonra bilançolarda artıya geçtiklerini belirten Cengiz, "Biz göreve geldiğimiz andan itibaren belirlediğimiz en önemli husus mali disiplindi. Bunu sağladığımızı inanıyoruz. Göreve geldiğimizde binlerce hacizle karşılaştık eski yönetimlerle birlikte. Basketbol ve voleybolda 60 milyona yakın ödememiz vardı. Şu anda dernek olarak hiçbir borcumuz yok. Sadece baskette bir antrenöre 1 milyon 200 bin borcumu var. Geldiğimizde UEFA ile ilgili çok ciddi sorunumuz vardı. 4 ay UEFA, 4 ay CAS süresi verdik. UEFA da bizi anlayışla karşıladı. UEFA karşısında bize verilen 3 yıllık süreçte 1 milyar TL açığımız vardı. Verilen tolerans 30 milyon TL idi. Dedik ki bize 4 ay süre verin. Bu süreçte uçağın burnunu kaldırdık. Yayın gelirleri, taraftar gelirleri arttı. Bunu gördüler ve bizimle 4 yıllık anlaşma yaptılar. Avrupa kupalarına katılmasaydık 60 milyon liralık gelirden mahrum kalacaktık. CAS sürecinin ardından kulüp nefes aldı ama bu 2 yılda halledilecek bir konu da değildi. Derneğin elde edilmiş 200 milyon dolara yakın eksi geliri vardı her dalda. Bunu eritmemiz zaman alacak ama biz uzun zaman sonra net



faaliyette artıya geçtik" ifadelerini kullandı.



Türk kulüplerin mali durumları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, "Kulüplerin kurtulması için UEFA'nın mali disiplinin bütün kulüplere uygulanması gerek. Bu bağlamda TFF güzel bir uygulama başlattı. 26 Haziran'da kendi Finansal Fair Play'imiz ilan edildi. Yıllardır Kulüpler Yasası çıksın deniyordu. Bu uygulama konuldu ve sonra ilan edildi. Getirin gelirleri giderleri dediler. Federasyon bunu 15 Aralık 2019'a kadar kabul etti. 31 Aralık'ta da TFF limitleri açıkladı. Ama ondan sonra bir kulübümüz çıkıyor ve diyor ki 8 Ocak tarihinde tekrar benim limitlerimi arttır. Limitlerimi arttır dediği madde ise yürürlükte değil. ve o kulübün limiti yaklaşık 33 milyon TL artıyor. Bu rakam da yetmiyor. 17 Ocak'taki başvuruyla 26 milyonluk ek talep ediyorlar. 49 Milyon TL yüzde 30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Puan silme, transfer yasağı cezası gibi cezalar erteleniyor, sadece yüzde 5 aşıma girdiği için. Eğer siz bir kulübe bu hakkı oyun başladıktan sonra haksız yere veriyorsanız, ben TFF'ye soruyorum; bunu nasıl yaptınız. Bu artış yüzde yüz usulsüz. Bir şeyde neden net olamıyoruz. Lafla şeffaflık olmaz. Ben dürüstüm demekle dürüst olunmaz. Açık konuşayım, TFF benim burada sorduğum cevabını vermek zorunda. Haklıysa biz kabul ederiz. Adım gibi eminim ki eğer Galatasaray bunu yapsaydı her ceza verilmişti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA