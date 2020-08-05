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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye harcama limiti göndermesi: İsyanlarını anlamıyorum, acılarını paylaşırım

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin açıkladığı harcama limitleri ilgili olarak F.Bahçe'ye gönderme yaparak, "Bazı rakiplerimiz neden isyan ediyor, inan edin bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onlara hak veriyorum. Onların acısını paylaşırım. Sıkıntılarıyla mutlu olmam; ama ben anlamıyorum.Perşembenin çarşambadan sonra geleceği belliydi" dedi.

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye harcama limiti göndermesi: İsyanlarını anlamıyorum, acılarını paylaşırım
05.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:17

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle harcamalar açısından. Teknik heyetimiz de bunun bilincinde. Biz zaten yönetim olarak bu kararlılığı gösteriyoruz. 60 milyon Euro olan harcamamızı 40 milyon Euro mertebelerine çekeceğiz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün transfer politikası hakkında bilgiler veren Cengiz, "Sevgili camiama şunu söylemek isterim. Pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle harcamalar açısından. Teknik heyetimiz de bunun bilincinde. Biz zaten yönetim olarak bu kararlılığı gösteriyoruz. 60 milyon Euro olan harcamamızı 40 milyon Euro mertebelerine çekeceğiz. Özellikle altyapıya, gençlere ve bonservisi elinde olan değerli sporcularımıza yöneleceğiz. Kamuoyu da biliyor. Üst üste açıklayacağız. Bonservisi elinde, çok değerli oyuncuları camiamızın talepleri doğrultusunda takımımızın bünyesine kattık. Bunlara devam edeceğiz. Birinci boyut bu. Bunu şampiyonluklarla taçlandıracağız. Ana hedefimiz, her zaman dediğimiz gibi sadece Türkiye'nin değil dünyanın tepesine çıkmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah bu amaca biz veya bizden sonra gelen nesiller ulaşacak diye konuştu.

"BEN BAZI DEĞERLİ RAKİPLERİMİZİN VERDİĞİ TEPKİLERE ÇOK ŞAŞIRIYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri konusuna da değinen Mustafa Cengiz, "Ben bazı değerli rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum. Biz halka açık bir şirketiz. Çift denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor. Bizim rakamlarla oynamamız istesek de mümkün değil. Açık denetim altındayız ve halka açığız. TFF bize gelip bir 'investigation', teftiş yapmadı; denetimden geçmiş rakamları biz verdik. Biz yüzde 15 sapma içinde bu rakamların çıkacağını biliyorduk. Şimdi neden bazı rakiplerimiz isyan ediyor, inan edin ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onlara hak veriyorum. Onların acısını paylaşırım. Sıkıntılarıyla mutlu olmam; ama ben anlamıyorum. Bunun böyle olacağı belliydi. Perşembe'nin çarşambadan sonra geleceği belliydi. Yeniden bir talep var. Yüzde 15 sapma payı yerine yüzde 30 ya da 40 olsun diye... Biz buna da bize bir yararı olmamasına rağmen destek verdik. Biz bununla övünmüyoruz, yarın biz de terse düşebiliriz. Yapılandırma ile birlikte döviz borçlarımızı TL'ye çevirmek ve faizi düşürmek bizi müthiş olumlu etkiledi. Sadece Şampiyonlar Ligi ve kombine gelirleri değil. Taraftarımıza teşekkür ederim. Şu anda Abdürrahim Bey gece gündüz çalışıyor. Loca satışlarımız da iyi gidiyor. Biz bu harcama limiti artışının rahatlığını taraftarlarımızın verdiği destekle sağladık. Kombinelerde, localarda, gelirlerde rekor kırdık. Türkiye rekorları bizde. Sponsorlukta 300 milyonu aştık. Kendi öz kaynaklarımızdan değil, camiamızın desteğiyle getirdik. Son 60 milyon TL'lik elde ettiğimiz sponsorluk geliri bu mevcut harcama limitlerinin içinde yok. İnşallah o da katılacak" şeklinde konuştu.

"BECERİKSİZ YÖNETİM DERKEN BİRAZ İNSAFLI OLMAK GEREKİR"

Büyük kulüpleri yönetmenin zorluğuna dikkat çeken Cengiz, "Biz dış ödemeler dengesinde artıdayız. Biz bunu bizi övün, ne kadar başarılı bir yönetimiz deyin diye söylemiyoruz; ama lütfen beceriksiz yönetim derken biraz insaflı olmak gerekir. Eleştirebilirler bizi, beğenmeyebilirler; ama lütfen yiğidi öldürün hakkını inkâr etmeyin. Bizden sonra gelecek olan başkanları iştahlandırın, onları özendirin. Marifet iltifata tabidir. Siz eğer bir marifeti, mültefit olup onu övmezseniz, onu devamlı eleştirirseniz insanları kaçırırsınız. Dünyanın en zor işlerinden biri kulüp yönetmektir. Hele Galatasaray gibi diğer büyük kulüplerimiz gibi kulüpleri yönetmek çok zordur. Günde binlerce parametre ile, yüzlerce sorun ile uğraşıyorsun. Öyle kolay değil" ifadelerini kullandı.

"ARDA SAĞ OLSUN, BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATIYOR"

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Arda Turan'ın boş mukaveleye imza attığına dikkat çeken Cengiz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bütün bunlar sportif, idari ve mali çabaların, becerilerin harmanlanması… Bizim görevimiz bütün bunları senkronize ederek, Galatasaray Camiasının ve kulübün en hayrına olan haline getirmek. Sevgili Arda da sağ olsun, boş mukaveleye imza atıyor. Bunu hiçbir sporcu yapmaz. Atletico Madrid'de ve Barcelona'da oynamış bir futbolcu hiç yapmaz. Galatasaray ruhunu ve armaya olan inanmışlığın değerini bilen yönetimleri destekleyin. Lütfen gelecek yönetimlerin, gelecek kardeşlerimizi düşünerek daha insaflı davranalım derim."

Kaynak: DHA

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