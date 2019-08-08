Müslüman Seyahat Pazarı 2026 yılında 300 milyar dolara ulaşacak!

08.08.2019 10:35

MÜSLÜMAN TURİSTLER GİDEREK DİJİTALLEŞİYOR

Mastercard'ın CrescentRating ile birlikte Müslüman turistlerin seyahat tercihlerine yönelik yayınladığı "Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi" raporuna göre Müslüman seyahat pazarının 2026 yılında 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu pazarın yüzde 60'ını 18-34 yaş arasında bulunan Y ve Z kuşağı oluşturuyor ve Müslüman turistler giderek dijitalleşiyor. Rapora göre dijitalleşme konusunda öncü olan Y ve Z kuşağının 2026 yılında online seyahat pazarında yapılacak harcamanın yüzde 60'ını gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu nedenle, ülkelerin ve hizmet sağlayıcıların dijitalleşmeye önem vermeleri gerektiğini vurgulayan rapor ayrıca tüm yaşlardaki Müslüman turistler için sosyal medya uygulamalarını da geliştirmelerini öneriyor.

Raporda ayrıca Müslüman turistlerin sosyal medya platformu tercihleri ile internet davranışlarının küresel trendler ile aynı olduğu belirtiliyor. Bu açıdan küresel vatandaş olan ve giderek önemi artan Müslüman turistleri çekmek için ve ülkelerin bu kesime ulaşması için online ve mobil kanalları etkin kullanmaları ve onlara yönelik doğru içerik ile tanıtım yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor.

MÜSLÜMAN TURİSTLERİN ÖNE ÇIKAN DİJİTAL TERCİHLERİ

Müslüman turistler, gidecekleri yerler hakkında araştırmayı web sitelerinden yapıyorlar ve online rezervasyonu tercih ediyorlar. Online rezervasyon için en çok kullandıkları kanallar ise Agoda, AirBnB, Booking.com gibi online seyahat acenteleri ve konaklayacakları tesisin online rezervasyon kanalı. Dijitalleşen Müslüman turistleri konaklamada seçim yaparken de dijital özellikleri dikkate alıyorlar. Konaklama ve restoran tercihlerinde en önemli kriterin "ücretsiz internet" hizmeti olduğu dikkat çekiyor. Konakladıkları otellerde "Namaz zamanlarının odadaki TV ekranından görüntülenebilmesi" kriteri ise 3. sırada yer alıyor. Rapora göre, Müslüman turistler seyahat deneyimlerini de gezi sırasında anında paylaşıyorlar. Rezervasyonu online yaptırmalarına karşılık, konaklama için ödemeyi kredi kartı ile yaparken ulaşım, yeme-içme ve gezdikleri tarihi/doğal yerler için ödemeyi ağırlıklı olarak nakit yapıyorlar.

MÜSLÜMAN TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ ULAŞIM KOLAYLIĞI İÇİN TERCİH EDİYOR

Müslümanların Seyahat Tercihleri endeksinde Türkiye genel sıralamada 4. sırada yer alıyor ancak havayolu bağlantılarının bulunması, ulaşım kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından en üst sırada olduğu dikkat çekiyor. Türkiye'yi sırasıyla Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip ediyor.

MÜSLÜMAN TURİZMİNE YÖNELİK TÜRKİYE İÇİN GELİŞİM ALANLARI

Raporda Türkiye; İran, Mısır ve Endonezya ile birlikte "dijitalleşmenin giderek arttığı gelişen ekonomiler" olarak tanımlanan kümede yer alıyor. Türkiye'nin de yer aldığı bu kümenin dijital altyapılarını yaygınlaştırmaları gerektiği vurgulanırken, iş dünyasının bu pazarları orta ve uzun vadeli olarak değerlendirebileceği belirtiliyor. Türkiye iletişimin kolaylığı, dijital görünürlük ve Müslüman turistlerin ihtiyaçlarına destek olma kriterlerinde ilk 10 ülke arasında yer almıyor. Raporda Türkiye için belirtilen geliştirme alanlarının ise iletişim, ibadet mekanları, havaalanı ve konaklama imkanları ve yeme içme olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'DEKİ HEDEF ŞEHİRLER

Mastercard tarafından yayınlanan Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 sonuçlarına göre ise; İstanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Antalya ise 2016 yılında 5,89 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2017 yılında büyük bir sıçrama yaparak 9,42 milyon ziyaretçiye ulaştı. Rapora göre Antalya, 2018 yılında yatılı ziyaretçide yüzde 19,66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana sahip. Beklentilere göre 2 şehir büyümeye devam ederek ayrı ayrı yüzde 20'ye yakın rekor bir büyüme gösterecek.

Kaynak: Bültenler