Muslera, spikerin gafını eğlence malzemesi yaptı! Mondragon'u da etiketledi

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak'ın maç içerisinde kendisine yanlışlıkla ' Mondragon' diye hitap etmesine atıfta bulundu.

"BU ZORLU GECEDE YALNIZ BIRAKMADIN"

Muslera, Mondragon'u etiketleyerek "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim" sözlerini kullandı, gülen surat emojisi bıraktı.

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