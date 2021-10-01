Muslera, spikerin gafını eğlence malzemesi yaptı! Mondragon'u da etiketledi - Haberler Spor
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Muslera, spikerin gafını eğlence malzemesi yaptı! Mondragon'u da etiketledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, Marsilya maçında spiker Melih Gümüşbıçak tarafından seyircilere bir an için 'Mondragon' diye aktarıldı. Gümüşbıçak gafını fark ettikten sonra, "Mondragon beni andı" dedi. Muslera da maçın ardından bu bölümü paylaştı. Uruguaylı kaleci Mondragon'u etiketleyerek, "Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim" notunu paylaştı.

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak'ın maç içerisinde kendisine yanlışlıkla ' Mondragon' diye hitap etmesine atıfta bulundu.

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"BU ZORLU GECEDE YALNIZ BIRAKMADIN"

Muslera, Mondragon'u etiketleyerek "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim" sözlerini kullandı, gülen surat emojisi bıraktı.

Muslera, spikerin gafını eğlence malzemesi yaptı! Mondragon'u da etiketledi
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Kralsınız ikinizde...!!!
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