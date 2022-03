Muslera mı Pena mı? Barcelona maçında Galatasaray'ın kalesini kimin koruyacağı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın saat 23.00'te Barcelona'yla karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Rakibi değerlendiren Katalan hoca, mücadeleden beklentilerini dile getirdi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

"Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde şu an. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler belki de. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar belki daha iyi ilerleyebilirlerdi. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Herkes biliyor ki Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona'da profiller değişmeyecek, kalite değişmeyecek. Ferran Torres bazen daha çok içeri girebilir. Bu çok şey değiştirmeyecek. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor. Barcelona'da oynayan genç oyuncuların kısa sürede adapte olmaları benim için sürpriz olmadı.

"BİZE BİRAZ ZAMAN LAZIM"

Muhakkak bazı değişiklikler yapacağız. Konyaspor maçında da yapmıştık. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibe bağlı olarak farklılıklar yapabiliyoruz. Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Çok iyi olmak istiyoruz. 7 günde 3 maç bizim için ağır oldu. Takımın iyi yolda olması bizi mutlu ediyor. Konyaspor maçında küçük bir problemimiz oldu. Puan durumu olarak kötü bir yerdeyiz ama bunu azar azar aşacağız. Bize biraz zaman lazım. Bunun için buradayız. Şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum.

"KALEDE PENA OYNAYACAK"

Devamlı ilerleme yolundayız. Barcelona çok formda şu an. Kusursuz olmamız gerekiyor. 90 dakika içerisinde en iyisini vermeliyiz. Pozisyon vermemeliyiz. Kontrol sahibi Barcelona olacak. Top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücümda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Son antrenmanda kalede Inaki Pena'nın oynayacağını belirlemiştik.

"OYUNCULAR BİRAZ DAHA KENDİLERİNİ VERDİKLERİNDE BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ"

Düşme hattından uzaklaşmış durumdayız şu an. Galatasaray yukarıda olmaya alışmış bir takım. Bu durumdan çıkmamız lazım. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum, farklı profillere sahipler. İdeal oyuncular ve iyi yoldayız. 4 maçta tabii ki şanssızlıklar yaşadık. Galatasaray artık topa daha fazla sahip oluyor. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Bu tabii ki hemen olmayacak. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğiz.

"XAVI'NİN ÇOK AÇIK FİKİRLERİ VAR"

Xavi'yi Guardiola ile kıyaslayamam. Guardiola benim için dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Xavi'nin yaptıkları harika. Çok açık fikirleri var, ne yapacağını ve nasıl yapacağını biliyor. Xavi ile devam edilmesi Barcelona için çok iyi bir haber. Yeni transferler de Barcelona'yı çok geliştirdi.

