Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Başakşehir maçıyla 14 sezon terlettiği sarı kırmızılı formaya veda ediyor. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

Fernando Muslera, 2024-2025 sezonu itibarıyla hala Galatasaray'ın kaptanı ve birinci kalecisi olarak görev yapmaya devam ediyor. Ancak sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Uruguaylı yıldızının Galatasaray serüveni sona eriyor. Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera, Başkan Dursun Özbek ile düzenlenen basın toplantısında Başakşehir ile oynanacak maçın son maçı olacağını açıkladı. Bu doğrultuda Muslera, 30 Mayıs Cuma günü Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçtan sonra kalecilik görevini bırakacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yıldız ismin yeni görevini açıkladı; 'Muslera ile bir protokol imzaladık. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta çalışacak. Fernando Muslera'nın eksikliğini sahalarda hissedeceğiz ama Galatasaray'a hizmet etme seviyesinde devam edeceğiz. Bu iş birliğinin detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.'

PENAROL URUGUAYLI İSME TALİP

Uruguay ekibi Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, El Espectador Deportes'te konuştu. Novic, teknik direktör Diego Aguirre'nin Muslera'yı takımda görmek istediğini söyledi.

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi" şeklinde konuştu. Öte yandan Novic, Muslera'yı Penarol kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.