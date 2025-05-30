Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fernando Muslera, Galatasaray'a veda etti. 14 yıllık kariyerinin ardından kaptan, son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Başakşehir maçıyla 14 sezon terlettiği sarı kırmızılı formaya veda ediyor. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi, ayrıldı mı?

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

Fernando Muslera, 2024-2025 sezonu itibarıyla hala Galatasaray'ın kaptanı ve birinci kalecisi olarak görev yapmaya devam ediyor. Ancak sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Uruguaylı yıldızının Galatasaray serüveni sona eriyor. Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera, Başkan Dursun Özbek ile düzenlenen basın toplantısında Başakşehir ile oynanacak maçın son maçı olacağını açıkladı. Bu doğrultuda Muslera, 30 Mayıs Cuma günü Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçtan sonra kalecilik görevini bırakacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yıldız ismin yeni görevini açıkladı; 'Muslera ile bir protokol imzaladık. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için uluslararası boyutta çalışacak. Fernando Muslera'nın eksikliğini sahalarda hissedeceğiz ama Galatasaray'a hizmet etme seviyesinde devam edeceğiz. Bu iş birliğinin detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.'

PENAROL URUGUAYLI İSME TALİP

Uruguay ekibi Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, El Espectador Deportes'te konuştu. Novic, teknik direktör Diego Aguirre'nin Muslera'yı takımda görmek istediğini söyledi.

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi" şeklinde konuştu. Öte yandan Novic, Muslera'yı Penarol kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.