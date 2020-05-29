MÜSİAD SAMEKS mayısta 45,7'ye yükseldi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 45,7'ye yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 45,7'ye yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 45,7 değerine çıktı.

Mayıs ayında endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 19,7 puan artarak 47,9 seviyesine yükselmesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi de 7,0 puanlık artışla 43,9 seviyesine yükseldi.

Her iki sektörde gözlenen artışta da girdi alımlarında gerçekleşen hızlı genişlemenin

etkileri gözlenirken, buna bağlı olarak sanayi sektöründe üretim, hizmet sektöründe ise iş hacmi ciddi bir şekilde ivme kazandı.

Bu gelişmelerle birlikte, nisan ayında gözlenen endeks tarihinin en kötü seviyesinden hızlı bir şekilde uzaklaşıldı.

Öte yandan, önceki aya göre 11,8 puan artarak reel sektördeki toparlanma sürecinin ivme kazandığı sinyalini veren SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değeri altındaki seyrini mayıs ayında da sürdürerek, mart ayında başlayan durgun görüntünün devam ettiğine işaret ediyor.

Yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde ivmenin hızla pozitife döneceği tahmin ediliyor

Bu arada, küresel ekonominin tamamında hem arz hem de talep yönüyle oldukça ciddi bir bunalıma neden olan Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerinin, mayıs ayı itibarıyla nispeten azaldığı görülüyor.

Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endekslerinde artışlar gözlenirken, tarihi dip seviyesinden hızlı bir şekilde uzaklaşan SAMEKS de reel sektördeki toparlanmayı teyit ediyor.

Ekonomi yönetimince alınan ve bu dönem itibarıyla 260 milyar TL'yi aşan destek ve teşviklerin piyasalara olan olumlu etkilerinin, haziran ayı itibarıyla başlayacak olan normalleşme süreci ve sonrasında daha fazla belirginleşmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerden hareketle SAMEKS'teki toparlanma eğiliminin gelecek dönemde de süreceği ve yılın ikinci yarısı itibarıyla Türkiye ekonomisinde ivmenin hızlı bir şekilde pozitife döneceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA