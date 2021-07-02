MÜSİAD KKTC Şubesi Lefkoşa'da açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) KKTC şubesi Lefkoşa'da açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) KKTC şubesi Lefkoşa'da açıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şubenin açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ı her zaman yanlarında gördüklerini söyledi.

Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunduklarını belirten Tatar, bu yüzden Doğu Akdeniz'deki ulusal hak ve çıkarlarının korunması için KKTC'nin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik bağların daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sizlerin (MÜSİAD) bünyesindeki iş insanlarının KKTC'ye ilgi duyması, bizi memnun etmektedir. Rakamlara baktığınızda, siz artık dünya ölçeğinde büyük işler yapıyorsunuz. MÜSİAD'ın itici gücü ve tecrübesiyle KKTC'de güzel işler yapabileceğinden eminim." dedi.

MÜSİAD'ın temsil edildiği ülkelerde KKTC'nin tanıtımını yapabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, MÜSİAD gibi büyük bir ailenin kendileriyle daha yakın çalışmasından mutluluk duyacağının altını çizdi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de KKTC'nin kuruluşundan itibaren ambargolar altında olduğunu ve ticaret yapma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlattı.

Ana vatan Türkiye ile hareket ettiklerinde bir şeylerin kazanca dönüşebildiğini dile getiren Saner, "Türkiye'nin dünyada sahip olduğu teknolojik ve ekonomik güç sayesinde, bizler de gücümüze güç katmak için canla başla çalışmaktayız. Bugün Türkiye'nin üretici gücü MÜSİAD'ın KKTC şubesini açmak için buradayız. MÜSİAD'ın gücünden de bu bağlamda faydalanmak çok önemli bir nokta olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saner, MÜSİAD'ın 12 bin üyesi olduğuna dikkati çekerek söz konusu üyelerin yapacakları yatırımların KKTC'nin gücüne güç katacağını ifade etti.

"Atılımlarımız, MÜSİAD gibi kuruluşların katkısıyla çok daha iyi noktalara gelecek inşallah"

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yeni Türkiye'nin sembolü olan MÜSİAD'ın KKTC'de temsilcilik açmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Arıklı, "Hükümetimizin iş başına geldiği andan itibaren ekonomi alanında yaptığı atılımlar, MÜSİAD gibi kuruluşların katkısıyla çok daha iyi noktalara gelecek inşallah." diye konuştu.

Ekonomide sektörlerde çeşitlilik sağlamayı önemsediklerini kaydeden Arıklı, bunun için hafif sanayi ile endüstriyel tarıma önem verdiklerini, Güvercinlik bölgesinde, Türkiye'nin de katkısıyla büyük bir sanayi bölgesi inşa ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de böyle bir açılışa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmalat ve üretimin yeni dünya düzeninin gerçeği olduğunu belirten Başçeri, devletlerin iş insanlarının önündeki engelleri kaldırıp onların önünü açması gerektiğine inandığını vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye'nin KKTC'yi ekonomik anlamda dünyaya bağlayan bir köprü konumunda bulunduğunu belirterek yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip KKTC'nin dış ticaretinde en önemli paya Türkiye'nin sahip olduğunu söyledi.

Ambargolar nedeniyle KKTC'nin ihracat anlamında ciddi sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Kaan, Türkiye'nin sağladığı pazar olanakları ve diğer destekler ile KKTC ihracat sektörünün ayakta durmaya çalıştığını kaydetti.

Kaan, "Bugün birçok ülkeden iş insanımız burada. Burası bizim kardeş vatanımız, 'daha nasıl faydalı olabiliriz' kısmında çok güzel şeylere vesile olabileceğimizi düşünüyoruz. Turizm başta olmak üzere, ulaşım, acentecilik, güneş enerjisi, mobilya, narenciye ve süt sektörü olmak üzere ciddi potansiyel taşıdığını gördük. Doğru politika ve planlamalarla, ilişkilerin de çeşitlendirilmesiyle iş birliklerimizin daha da çeşitlendirileceğini düşünüyoruz. Şubemizin Türkiye ve KKTC iş dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, dernek üyeleri ile iş dünyasından temsilcilerin de katıldığı programda, konuşmaların ardından MÜSİAD KKTC şubesi açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan