MÜSİAD Kırşehir şubesi açıldı

MÜSİAD Kırşehir şubesi açıldı -İş İnsanları, Kırşehirli sanayici ve sendika temsilcileri ile istişare yaptı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kırşehir temasları kapsamında MÜSİAD Kırşehir Şubesi açılışını yaptı.

MÜSİAD Kırşehir şubesi açıldı

-İş İnsanları, Kırşehirli sanayici ve sendika temsilcileri ile istişare yaptı

KIRŞEHİR - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kırşehir temasları kapsamında MÜSİAD Kırşehir Şubesi açılışını yaptı.

Cacabey Meydanında yer alan MÜSİAD Kırşehir Şubesini açan Kaan daha sonra Kırşehirli sanayici ve sendika temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesini gezdikten sonra şube açılışı programına katılan Kaan'a açılış programında AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcıları, İş İnsanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Açılışında konuşan MÜSİAD Kırşehir Temsilcisi Ömer Ali Öz, MÜSİAD ruhu ile bezenmiş insanların şehrin ilerlemesi, kalkınması ve ekonomisinin daha canlı olması için çalıştıklarını söyledi.

Öz, "Şehirde bulunan STK'lar ile kamu kurumlarıyla eş güdümlü halde çalışmalar yürüteceğiz. MÜSİAD'ın Kırşehir'de bir hizmet binası açılışından öte 13. yüzyılda erdem, yüksek ahlak ve güven temelinde Ahilik öğretilerinin yeşerip filizlendiği ve Anadolu'da yayıldığı topraklarda aynı şiarı üstlenen MÜSİAD'ın Ahi Odağını açıyoruz "dedi.

Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli'nin şehir hakkında yaptığı çalışmalar ve genç müteşebbislerin desteklenmesi gerektiğini belirttiği açıklaması sonrasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın Türkiye genelinde 89 noktada Dünyada ise 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösteren sahada en etkili ve yaygın eşine nadir rastlanır bir sermaye platformu olduğunu aktardı.

Kaan, açıklamasında; "Ülkemizde yerli ve milli sermayenin inşa edildiği ana unsurdur MÜSİAD. Temmuz ayı ile birlikte inşallah iktisadi olarak da normalleşme ile birlikte önümüzdeki süreci olumlu bir şekilde gerçekleştireceğiz."diye konuştu.

Pandemi sonrasında 'yeni dünya ekonomik sistemi' değişiklikleri olduğunu aktaran Kaan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Dünyanın yaşamış olduğu küresel iklim değişikliklerini ve kuraklığın etkisine de yeni yaşam koşullarına da alışmaya çalışıyoruz. RAbbim bir an evvel ülkemizi yakan bu yangınların son bulmasını nasip etsin. Yangın bölgelerine MÜSİAD olarak ilk günden itibaren kriz merkezimizde sadece bu alana yönelik yangından zarar gören bütün bölgelere ulaşarak zarar gören vatandaşlarımıza destek oluyoruz."

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş insanlarının Kırşehir gezisi sanayici ve stk temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz