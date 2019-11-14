MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar Vizyoner 19'a davet etti

14.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:17

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar bu yıl 27 Kasım 2019 tarihinde 3. Kez düzenlenecek olan Vizyoner 19 "Dijital Gelecek" başlıklı toplantıya ilgi duyan herkesi davet etti.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek, Vizyoner'19 programına ilişkin bir açıklama yaptı.



Çınar açıklamasında şunları kaydetti: "Toplumsal refah artışı ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen MÜSİAD, teknolojik bağımsızlık ve katma değerli üretim için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. "İnsan odaklı milli üretim" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren derneğimiz, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkat çekmek amacıyla; bu yılki Vizyoner19 Zirvesi'nin konusunu "Dijital Gelecek" olarak belirledi.



Vizyoner'19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekilmesi ve toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturulması planlanıyor. Türkiye tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini maalesef kaçırdı. Bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına önem arz etmektedir. Dijitalleşme süreci gelecek 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacak. Bu süreç iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırmakta. Ülkemiz "milli ve yerli üretim" mottosuyla özellikle son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Ancak bu durum tek başına yeterli değil. Toplumun ve iş dünyasının tüm katmanlarıyla bu sürece omuz vermesi gerekiyor.



Türkiye ve dünyanın önde gelen isimleri zirvede buluşuyor



Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin sosyal ve ekonomik değişimleri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Türkiye'nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman, etkinliğin keynote konuşmasını yapacak.



Türkiye stratejik konumuyla dünyadaki ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Bu düşünce ekseninde devletimiz; ulaşım alanında dünyanın en büyük havalimanı, demir ipek yolu vb. gibi birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Bu minvalde, ülkemizin de içinde olduğu uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda dünyanın en önemli buluşlarından olan Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn, vizyoner deneyimlerini bizlerle paylaşacak.



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sn. Arda Ermut, devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.



Zirvede ayrıca; Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdür ve Ceo'su Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada Ceo'su Murat Emirdağ, Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye Otomobili Girişim Grubu Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, IGA Ceo'su Kadri Samsunlu, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Av. Arb. Kerim Altıntaş, Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, Keiretsu Genel Müdürü DuyguEren ve Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan olmak üzere; alanında öncü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak.



"Ticaretin Dijital Ekosistemi", "Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği", "Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları", "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" ile "Dijital Gelecek'te Değerlerimiz" başlıkları altında gerçekleştirilecek zirvemizde; değişen ticaret modelleri, yapay zeka, sanayimizin dönüşümü ve uluslararası rekabeti, ülkemizin zengin doğal kaynaklarının yenilikçi teknolojiler ile veriminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması, akıllı tarım, dijital geleceğin start up ve yatırımcılara katacağı değer ve "Milli Teknoloji Hamlesi" konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.



Girişimciler ile yatırımcılar biraraya getiriliyor



Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi'nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlenecek. Katılımcılar, "Vizyoner19"un ana teması olan "Dijital Gelecek" konusunda Vizyoner Exchange'de B2B toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkanı sağlayacak.



Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta BTM, İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD gibi ülkemizin önce gelen Girişim Merkezlerinin bünyelerinde yer alan Start-up girişimciler, yatırımcılar ile bir araya gelerek rekabetçi fayda ve fırsatların tanıtılmasına ve bilginin ticarete dönüştürülmesine olanak sağlayacak. Sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer katılımcılar arasında güzel bir sinerji oluşturulacak. Tüm bunların gerçekleşmesi için özel tasarlanan 'akıllı uygulamamız' tüm zirve katılımcıları ve özellikle bu alan için büyük kolaylıklar sunacak.



İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirve 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 17 Kasım 2019 Pazar gününe kadar https://www.musiadvizyoner.org/kayit/ web sayfası üzerinden ücretsiz kayıt yapılabilecek programa, ilgi duyarak katılım sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA