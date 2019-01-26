Müsiad İzmir Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "2018'de üç koldan, faiz, enflasyon ve döviz üzerinden gelindi. Üçü de aynı ay içinde yapılamaya çalışıldı. Elhamdülillah iş dünyasının gayretli çalışmasıyla bu süreci atlattık." dedi

MÜSİAD İzmir Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaan, gelecekte ülkelerin değil şehirlerin yarışacağını dile getirdi. MÜSİAD olarak her daim birlik ve beraberliği vurguladıklarını belirten Kaan, Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen herkesle çalışacaklarını vurguladı.

İş dünyasına daha fazla sahip çıkacaklarını belirten Kaan, "Daha iyi yerlere gelmesi için KOBİ'leri sahipleniyoruz. TÜİK verilerine göre baktığımızda ihracatın yüzde 56'sını KOBİ'ler yapıyor. MÜSİAD da küçük orta ve büyük işletmelerin tamamı var." diye konuştu.

Yaşanılan zorlukları fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini kaydeden Kaan, şöyle devam etti:

"Çünkü biz birçok aşamalardan MÜSİAD camiası olarak geçtik, tecrübelerimiz var, her türlü birikim bizde mevcut. 2008 krizini hatırlarsanız sayın Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek' demişti ve teğet geçti. Ama 2018'de üç koldan, faiz, enflasyon ve döviz üzerinden geldi. Üçü de aynı ay içinde yapılamaya çalışıldı. Elhamdülillah iş dünyasının gayretli çalışmasıyla bu süreci atlattık. 2019 için de zor deniyor. Küresel manada farklı aktörlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Planlanan iktisadi sistemin Trump'ın gelmesiyle altüst olduğunu görüyoruz ve buna hazır hiçbir ülke yok. Sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya için geçerli ticaret savaşları. Biz 2019'u 'ortaklık yılı', 2020 yılını 'markalaşma yılı' ilan ettik. Yerel projelerle Türkiye'de markalar oluşturmayı hedefliyoruz ve şu anda 2 tanesini tamamladık ve dünyaya açacağız."

"Önümüzdeki 5 yılda büyüdüğüm bu şehirden çok ümitliyim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da MÜSİAD'ı 28 Şubat sürecindeki duruşuyla hatırladığını söyledi.

MÜSİAD'ın özgürlükler noktasında net bir duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Dağ, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki duruşunun da takdire şayan olduğunu dile getirdi.

İzmir'e bazı hedefler kazandırma noktasında önemli mesafeler katettiklerini belirten Dağ, "Binali Yıldırım bakan olduğunda onun önderliğinde bu şehre önemli kazanımlar sağladık. Ama bizim bir elimiz vardı. Sağ elimiz olan güçlü elimizle Konak, Sabuncubeli, Belkahve ve Bayraklı tünellerini hayata geçirdik. İzmir İstanbul Otoyolu, İzmir Ankara Hızlı Tren projesi belli bir noktaya geldi. Birileri 'hükümet gerekli desteği vermiyor' dese de gözle görünen aşikardır. Bu şehirde ekonomiye katkı sağlamak noktasında bir şeyler yapacaksak, İzmir'de yeni iş alanları oluşturacak ve sadece emeklilerin yaşamak istediği bir şehir olmaktan çıkaracaksak, bu şehir sağlık turizminin merkezi olacaksa bize belediyeciliği ispatlamış ve ekonomi bakanlığı döneminde ihracat rekorları kırmış bir el lazım. Bir elin nesi var iki elin sesi var." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar kendilerine gelen isteklerde en zorlandıkları konunun imar meselesi olduğuna işaret eden Dağ, "Bir körfez geçişi yapalım dediğimizde davalar sürüyor. '5 sene geçmesine rağmen bugün Afyon'da stat var İzmir'de neden yok?' diyenlere yanıt veremedik. Spor alanı olacak tesis bize gösterilmezse, 1 ayda verilecek bir imarı onaydan geçiremezsek ciddi sıkıntı yaşarız. Siz de iş insanları olarak yatırım yapacaksınız, belediyenin önüne koyduğu imkanlar olmazsa zorlukları aşamazsanız. İnşallah önümüzdeki 5 yılda büyüdüğüm bu şehirden çok ümitliyim." ifadesini kullandı.

"İzmir, İzmirli'lerin meselesidir"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise İzmir'de "Durmak yok yola devam" sözünü "Mazeret yok yola devam" olarak değiştirdiklerini ifade etti.

Türk sanayisinin, üretiminin, ihracatının ve katma değerinin artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Zeybekci, ekonomi bakanlığı döneminde MÜSİAD'ın Türkiye'yi yurt dışında temsil etmesini desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin her dönem sınavlardan geçtiğine değinen Zeybekci, "Yıkmayan her darbe insanı güçlendirir' diye bir laf var. Ekonomiyle ilgili test edildiğimiz dönemlerde çıkış yolumuz KOBİ'lerdi. Anadolu'dan çıkan yiğitler gibi KOBİ'ler her gelen dalgada esnek ve hızlı hareket eder. Zorlandığı şartlardan başka ortama geçer. Ekonomimizi hareketli hale getirdiler. Türkiye ekonomisi için KOBİ'ler önemlidir." dedi.

Uzun yıllar sanayici ve üretici olarak iş dünyasında bulunduğuna işaret eden Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2004'de Denizli Belediye başkanı olarak başladığımız yola 1 Nisan 2019'da inşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğiz. Ama sonuçta milletimiz, İzmir'imiz ne derse biz önüne ne nokta ne virgül koyarız. İzmir'de en çok şikayet ettiğimiz şey yatırım ortamı. 'İzmir bir turizm şehri olsun' dediğimizde İzmirimizin maalesef yatırımcıya alanlar hazırlayan bir şehir olmadığını görüyoruz. Üçüncü büyük ekonomiye sahip İzmir ileride Antalya ve Bursa'nın arkasına geçecek. Biz seçileni hoş görüyoruz seçenden ötürü. Bu tek kişilik bir iş değil. Ben sizin İzmir'in tarafı olmanızı istiyorum. İzmir ticaretinin tarafı olmanızı istiyorum. 21. yüzyılın İzmir'inin sıkı bir tarafı olmanızı istiyorum. İzmir için doğru neyse o konuda karar vermenizi istiyorum. İzmir'e sahip çıkın, şehrimizin geleceğine sahip çıkın. İzmir'i şehirler yarışında en başa getireceğimize inanıyorum. İnanmasam karşınıza çıkmazdım. İzmir ittifak meselesi değil. İzmir İzmirlilerin meselesidir."

Divan başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptığı olağan genel kurulda Ümit Ülkü koltuğunu Bilal Saygılı'ya devretti.

Toplantıya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Alpay Özalan ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kaynak: AA