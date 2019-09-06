MÜSİAD'dan enflasyon değerlendirmesi

06.09.2019 11:34

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirme bulundu.



MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, faiz indirimlerinin hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Çelenk, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik ivme kaybının hafiflemesi, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatlarına da olumlu yansımıştır. Nitekim bu dönemde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanımı ve reel kesim güven endekslerinde artış kaydedilmiş, ayrıca İSO'nun açıkladığı PMI ve MÜSİAD Satınalma Müdürleri Endeksinde de gözle görünür toparlanmalar gerçekleşmişti. Bu bağlamda tüketici fiyatlarındaki yıllık bazda artışının yüzde 15,01 seviyesine gerilemesi, yılın üçüncü çeyreğine yönelik olumlu bir tablo sunmaktadır. Önceki yılın Ağustos ayında ülkemizin maruz kaldığı spekülatif döviz atağı sebebiyle üretim maliyetlerinde gözlenen artışlar, tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaların temel belirleyicisi olmuştu. 2019 yılında geldiğimizde ise bilhassa Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan döneminde döviz kurunda ciddi oranda istikrar sağlanması dikkat çekmektedir. Böylece kur ataklarından bugüne kadar gelen bir yıllık süre zarfında Türkiye ekonomisi, yeniden rayına oturmuş ve hızlı bir şekilde dengelenme sürecine girmeyi başarmıştır.



T.C. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında alınan 425 baz puanlık faiz indirimi kararı ve bunun piyasa faizlerine hızlı bir şekilde yansımış olması da iç talebin canlanmasına yönelik etkileri bakımından, enflasyon oranı üzerinde oldukça olumlu bir gelişme olmuştur. Bu bağlamda yüzde 15,01 seviyesine çekilen manşet enflasyonun Merkez Bankası'nın para politikalarıyla uyuştuğunu, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve reel sektöre; dolayısıyla da hem üretici hem de tüketici fiyatlarına olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz. Faiz oranlarında gözlenen düşüşü olumlu karşılamakla birlikte, kredi risk primlerinde gözlenen artışların üzerine dikkatle eğilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Nitekim MÜSİAD olarak sıklıkla 'üretim odaklı' bir ekonomik modele geçiş yapmamız gerektiğini ifade ediyor, üretim ve yatırım hattında tatmin edici bir denge oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunun için de üretimin sırtındaki faiz yükünü muhakkak olabildiğince asgari düzeyde tutmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA