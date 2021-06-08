MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
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MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta

MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başkanlığında, ilçede faaliyet gösteren dernek üyesi iş insanları ziyaret edilerek bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başkanlığında, ilçede faaliyet gösteren dernek üyesi iş insanları ziyaret edilerek bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetin ilk ziyareti yönetim kurulu üyeleri Sesliler Kuyumculuk firma sahibi Yavuz Sesli'ye oldu.

Yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu vefat eden bölge iş insanlarından Muzaffer Altun'un çocukları Muhammet ve Safa Altun'u iş yerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra iş insanı Numan Şen'i iş yerinde ziyaret eden heyet bölgesel ekonomi ve sektörel konularda yapılması gereken öncelikli çalışmalar değerlendirdi.

Pandemi süreci içerisinde vefat eden üyeleri Ali Doğru'nun oğlu, aynı zamanda dernek üyeleri olan Oğuz Kaan Doğru'yu da iş yerinde ziyaret eden heyet, Doğru'ya Genel Merkez tarafından yeni üyelere gönderilen Üyelik Kitini de teslim etti. Heyet, dernek üyeleri olan Oğuz Ünlüer'i de iş yerinde ziyaret ederek, idrak ettikleri iş kolları üzerinde yerel ve ulusal güncel konular hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Yapılan ziyaretler sonunda üyeler, MÜSİAD Başkanı Çınar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta
MÜSİAD bölgedeki iş insanları ile sıcak temasta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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