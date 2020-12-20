MÜSİAD Başkanı Tosun: "Esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşılıyoruz"
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MÜSİAD Başkanı Tosun: "Esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşılıyoruz"

20.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:07
MÜSİAD Başkanı Tosun:

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, pandemiden zarar gören esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşıladıklarını belirtti.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, pandemiden zarar gören esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'de salgın sürecinden olumsuz etkilenen kesimlere devletin salgının başından beri destek verdiğine vurgu yapan Başkan İsmail Tosun, "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa bu sefer de yeni destekler verilecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, esnaflara yardım müjdesini sevindirici buluyor ve destekliyoruz. Ayrıca bu desteklerin verilmesi konusunda önerilerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'a da teşekkür ediyoruz. Korona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa verilecek ve 3 ay sürecek aylık bin TL devlet hibe desteği, 500 TL kira yardımı ve kira stopaj oranının yüzde 10 olarak Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması esnaflarımızın bu süreçte azda olsa destek olması sevindiricidir. Korona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını telafi etmek için yaklaşık 1 milyon 239 bin 440 kişinin yararlanacağı hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf destek ödemesinden, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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