Musa Soykarcı'dan Vali Yırık'a ziyaret TASKK Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, ziyaretlerini sürdürüyor.

TASKK Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, ziyaretlerini sürdürüyor.

Şehir dışı ve şehir içinde ziyaretlerini sürdüren Musa Soykarcı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür'ü makamlarında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile geçtiğimiz günlerde Kayseri'den Elazığ Valisi olarak atanan Erkaya Yırık ile Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Şahin Şerifoğulları'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Soykarcı, bilgi alışverişinde bulundu. Musa Soykarcı yaptığı açıklamada, "Elazığ Valiliğine atanan, geçmiş Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen, geçmiş dönem Elazığ ASKF Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Elazığ ASKF Başkanımız Mustafa Gür beyleri makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA