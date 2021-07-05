Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Ekonomi

Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı Kurbanlıklardan Muş ekonomisine 410 milyon lira katkı bekleniyor Muş'ta yaklaşık 22 bin büyükbaş ve 40 bin küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı için Batı illerine sevk edilmeye başlandı.

Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Kurbanlıklardan Muş ekonomisine 410 milyon lira katkı bekleniyor

MUŞ - Muş'ta yaklaşık 22 bin büyükbaş ve 40 bin küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı için Batı illerine sevk edilmeye başlandı.

Muş'ta 10 ay boyunca özenle Kurban Bayramı için beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere sevk ediliyor. Bin bir zorlukla bakımı yapılan ve çocuk gibi büyütülen kurbanlıklar, alıcılar için görücüye çıkarılıyor. Kurban pazarındaki yerini almak için sevk edilen hayvanlardan kent ekonomisine yaklaşık 410 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Merkeze bağlı Yoncalıöz Köyü'nde hayvancılık yapan Veysi Sönmez, 45 büyükbaş hayvanını tırlara yükleyerek İstanbul Sultanbeyli Belediyesi pazarına gönderdi.

30 senedir hayvancılık işiyle uğraştığını ve köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Veysi Sönmez, "Evlerin tamamı neredeyse kurbanlık işiyle uğraşıyor. 45 hayvanım var. Kurbanlıkları tırlara yükledik ve İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki kurban pazarına gidiyoruz. Orada 158-159 numaralı çadırda satışımızı yapacağız. 10 aydır bu hayvanlar besidedir. Hayvanlarımızı önce yaylada otlatıyoruz, ardından 4-5 ayda içeride besi yapıyoruz. Bu 45 hayvanımız 10 aylık süreç içerisinde ortalama 50-60 ton yem tüketti" dedi.

"Hayvanları bebek gibi büyütüyoruz"

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğu için 10 ay boyunca kurbanlıklara bebekleri gibi baktıklarını aktaran Sönmez, "Ortalama olarak hayvanlarımız 750 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor. Köyden 250-300 hayvan Bursa ve İstanbul'a kurbanlık olarak götürülüyor" diye konuştu.

Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Civan Canova Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muş'tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:28:58. #1.15#

title