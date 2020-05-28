Muş'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği,

Belçika menşeli piyade tüfeği,

?507 piyade tüfeği mühimmatı,

11 piyade tüfeği şarjörü,

?ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA