Muş'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
28.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:54
Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği,
Belçika menşeli piyade tüfeği,
?507 piyade tüfeği mühimmatı,
11 piyade tüfeği şarjörü,
?ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA