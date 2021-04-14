Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı
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Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı

Muş Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi üstyapı yenileme projesini başlattı.

Muş Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi üstyapı yenileme projesini başlattı.

Bu kapsamda projenin uygulanacağı eski terminal kavşağında kurban kesilmesi ve dualar eşliğinde ilk kazma vuruldu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, ramazan ayının ikinci gününde Cumhuriyet Caddesi'nin temel atma töreni için bir araya geldiklerini söyledi.

İslam aleminin ramazanını tebrik eden Asya, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Caddesi şehrimizin ikinci büyük caddesi olarak bilinmektedir. Trafik ve ticaret alanlarıyla ciddi manada yoğunluk oluşan bir caddemiz. Bu caddemizin altyapısını geçen yıl bir bütün olarak bitirdik. Bu yıl da bütün ana ve ara bağlantıları tamamlandı. Bugün 2 bin 400 metre uzunluğundaki yolu bir bütün olarak değiştirerek adeta İstasyon Caddemizin bir başka versiyonunu burada icra etmek üzere çalışmalara başladık. İlk kazmayı vurup çalışmamızın startını veriyoruz. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza rahatsızlık vermeme gayreti içinde çalışmalarımızı yapacağız. Projemizin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim başarılı ve güzel bir şekilde tamamlamayı nasip etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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