Muş'ta araçlar kara gömüldü

MUŞ'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 352 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, araçlar kara gömüldü.

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışından dolayı 352 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, şehir merkezinde ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Şehir merkezinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Yolda kalan araçlarda vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Güçlükle ilerleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok esnaf, kapılarının önünde biriken kar yığınlarını kürekle temizlerken, Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında ulaşımın sağlanabilmesi adına hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Dün yağış nedeniyle 215 köyümüzün yolu kapanmıştı bizler gün boyu çalışarak 142 köyün yolunu açtık. Ancak bugün itibari ile devam eden yağış nedeniyle 352 köyümüzün yolu kapanmış bulunmaktadır. Çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL