Muş futbol çalıştayı tamamlandı
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Muş futbol çalıştayı tamamlandı

Muş futbol çalıştayı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından kentte ilk kez bir futbol çalıştayı düzenledi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından kentte ilk kez bir futbol çalıştayı düzenledi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Muş Futbol Çalıştayı'nda, Muş'un futbol geçmişi, futbolun geliştirilmesi, sporcu yetiştirilmesi ve sportif başarının sürdürülebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Doç. Dr. Ömer Kaynar'ın 'Muş Futbolunun Tarihsel Süreci' başlıklı slayt gösterisi ile devam etti. Prof. Dr. Alper Karadağ'ın, Spor Bilimleri Fakültesinin ildeki sportif çalışmalarını anlattığı açılış konuşmasının ardından, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

İki gün süren çalıştayda; 'Futbol Tesisleri', 'Futbolcu Kaynağı ve Amatör Futbol', 'Futbol Antrenörleri', 'Futbol Hakem ve Gözlemcileri', 'Futbol Kulüplerinin Yönetimi', 'Lige Katılan Futbol Kulüpleri ve Aktif Yaş Grupları', 'Futbol Amatör Liginde Kaynaklar', 'Futbolda Profesyonelliğe Uzanan Yol' konuları ele alındı.

Çalıştaya, Muş Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı ve Muhterem Bozkurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve ilgili başkanlar katıldı. - MUŞ

Muş futbol çalıştayı tamamlandı
Muş futbol çalıştayı tamamlandı
Muş futbol çalıştayı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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