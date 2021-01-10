Muratpaşa Belediyespor: 39-20

Hentbol EHF Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden iki ekip Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyesi SK'nin son 16 Turu'ndaki ilk randevusunda kazanan taraf 39-20'lik skorla ev sahibi Yalıkavakspor oldu.

Hentbol EHF Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden iki ekip Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyesi SK'nin son 16 Turu'ndaki ilk randevusunda kazanan taraf 39-20'lik skorla ev sahibi Yalıkavakspor oldu. Maça hızlı başlayan taraf Yalıkavakspor ilk 3 hücumda goller bularak ilk dakikalarından ağırlığını koydu. Muratpaşa Belediyespor'un Yeliz Özel'e yaptığı yüksek savunmaya karşın ev sahibi takım gol üretmekte fazla zorlanmadı. Yasemin Şahin, Yeliz Özel, Buket Yılmaz başta olmak üzere bütün oyuncularından skor bulan Yalıkavakspor karşılaşmanın kontrolünü elinde tuttu.

Her iki takım da oldukça tempolu oynarken, Yalıkavakspor ilk yarının ilk 15 dakikasında farkın 4 golün altına düşmesine izin vermedi. Bu bölümde konuk takım yapılan sert savunma karşısında 7 metre atışlarından Diğdem Hoşgör ile goller buldu. Muratpaşa Belediyespor akan hücumda etkili olmazken Yalıkavakspor defansını geçtiği anlarda tecrübeli kaleci Sevilay İmamoğlu engeline takıldı. Konuk takım yaklaşık 5 dakika gol bulamayınca farkı açan Yalıkavakspor ilk yarıyı 8 sayı farkla önde tamamladı. 20-12.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Yalıkavakspor savunma dozajını iyice sertleştirdi. Devrede yine etkili olan Bodrum temsilcisi Yasemin Şahin ile peş peşe goller buldu. Yaptığı sert savunma neticesinde hızlı hücum şansı yakalayan Yalıkavakspor'da Yasemin Şahin'in yanı sıra Buket Yılmaz, Fatmagül Sakızcan da skora katkıda bulundu. Muratpaşa Belediyespor ikinci yarıda akan hücumda gol üretmekte çok zorlandı ve 15 dakika topu ağlara gönderemedi.

Sahadan 39-20 galibiyetle ayrılan Yalıkavakspor bu sonuçla çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak Pazar günü Antalya'da oynanacak. Bu sezon lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda oynadığı bütün maçları kazanan Yalıkavaspor galibiyet serisini 15 maça çıkardı. Ev sahibi takımda Yasemin Şahin 15 golle karşılaşmanın en skorer ismi olurken Buket Yılmaz 6, Yeliz Özel ve Fatmagül Sakızcan 5'şer golle oynadı. Antalya Muratpaşa Belediyespor'da Diğdem Hoşgör 7, Eda Nur Kılıç 6 golle müsabakayı tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı