Muratbey Uşak, Aziz Bekir ile Yola Devam Edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Uşak temsilcisi başantrenörlük görevine Aziz Bekir'i getirdiğini duyurdu.



Muratbey Uşak Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta içinde Ozan Bulkaz ile yolları ayırdıktan sonra başantrenörlük görevine Aziz Bekir'i getirdiği duyurdu.



Aziz Bekir Türkiye'de geçmiş dönemde Türk Telekom ve Ülkerspor'da oyuncu olarak forma giydikten sonra, aktif sporculuğu bıraktıktan sonra Darüşşafaka ile başladığı başantrenörlük görevine, Torku Konya ve Gaziantep Basket ile devam etti. - UŞAK