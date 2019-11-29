29.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:16

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "Maçın skoruna bakınca enteresan bol gollü bir maç oldu. Maçtan önce bu kadar gol olacağını düşünmedik. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü. 3 haftadır beraberlik alıyorduk. Bu maçta bozabileceğimizi düşündüğümüz bir rakip ile oynadık. İzleyenler için güzel maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 3-3 gibi sansasyonel bir skor çıktı. İki tarafta galip gelebilecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. İki takımda 1 puanla ayrılmış oldu" diye konuştu.



Maçın hakemlerine de değinen Şahin, "İlk yarının 45. dakikasında korner kullanırken Acquah ile bir pozisyon yakaladık ve oyunu kestiler. İkinci yarının son saniyelerinde yine böyle yakaladığımız bir pozisyonda aynısını yaptılar. İkisinde de süre bitmişti. 4. hakeme sorduğumda ilk yarıdaki pozisyon için sürenin bittiğini hakemlerin korneri kullandıktan sonra düdüğü çaldığını söylemişti. Aynısını ikinci yarıda 3'e 1 yakalandığımız pozisyonda yapmadılar ve devam ettirdiler. Hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Tartışma konuları da buradan geliyor. Birine verip birine vermediğinizde olmuyor. ya ikisini de vereceksiniz yada ikisini de devam ettireceksiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA