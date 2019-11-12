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Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya-Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

12.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:49
Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev

2020 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya-Kosova mücadelesinde , hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya ile Kosova arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


Çek Cumhuriyeti'nin Plzen şehrindeki Struncovy Sady Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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