Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya-Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Çekya-Kosova mücadelesinde Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Çekya ile Kosova arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Çek Cumhuriyeti'nin Plzen şehrindeki Struncovy Sady Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. - İSTANBUL