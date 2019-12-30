Murat Germen'den büyük başarı

30.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:02

Altınordu'nun düzenlediği 'Felsefe Kardeşliği Turnuvası'na katılan Murat Germen Spor Kulübü 4 yaş grubunda da şampiyonluğa ulaşırken bir de 3'üncülük kupası kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



Altınordu'nun düzenlediği 'Felsefe Kardeşliği Turnuvası', birbirinden heyecanlı maçlarla sona erdi. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen ve üç gün süren turnuvada 272 maç yapılırken, fileler tam 707 kez havalandı. 68 kulübün yer aldığı organizasyonda 949 sporcu, birbirinden keyifli karşılaşmalara çıktı. Minik sporcular üç gün boyunca yeşil çimlerin tadını çıkarırken, veliler ise minik kramponların coşkusuna ortak oldu.



2019 yılının son turnuvasında Murat Germen Spor Kulübü adeta zirve yaptı. Felsefe kardeşliğinde 2008-2009-2010 ve 2011 yaş gruplarında şampiyonluk coşkusu yaşayan kulüp, 2009 Lacivert takımıyla da üçüncülük kupasını kazandı.



"Hepsinin alnından öpüyorum"



Murat Germen Genel Koordinatörü Alper Dirik, Felsefe kardeşliğine damga vurduklarını belirterek, "Çocuklarımızın hepsinin alnından öpüyoruz. Antrenörlerimizin emekleri var. Ailelerimizin emekleri var. Biz büyük bir aileyiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Bunlar masanın ayakları gibi. Hepsi bir çatı altında olunca başarı da geliyor. Manisa'nın altyapıda lokomotif kulüplerinden biriyiz. Çok çalışıyoruz. Türk futboluna gelecekte birçok ismi kazandırmak için bu yola çıktık. Altınordu tarafından birçok oyuncumuzun ismi alınması bizleri gururlandırdı. Daha önce de Murat Germen Spor Kulübü'nden Altınordu Spor Kulübü'ne bir çok oyuncu verdik. Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Manisa ve Türk futbolu adına daha fazlası için çalışacağız" şeklinde konuştu.



68 kulüp yer aldı



Turnuvada Gümüşordu, AVR Atletik, Çamdibigücü, Foça Belediyespor, Kemalpaşa Özgür FK, Aydın Kartalları, Gençordu, Murat Germen, Salihlispor, Kuşadası Yıldızları, Afyon AFKA, Aydın Yıldızspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çamlık FK, Manisa İl Gençlikspor, Saburhanespor, Şehitlerspor, Yıldırımspor, Yunus Emre Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Alemdağspor, Arslancaspor, Karasu Akademi, Milletspor, Mertspor, Ankaspor, Akdenispor, Kayseri Atletik kulüpleri mücadele etti.



Murat Germen'in her yaş kategorisinde birinci olduğu turnuvada sıralama şu şekilde oluştu:



"2008 doğumlular: 1. Murat Germen, 2. Kemalpaşa Özgür FK, 3. Çamlık FK, 4. Karasu Akademi. 2009 doğumlular: 1. Murat Germen, 2. Yunusemre Belediyespor, 3. Murat Germen Lacivert, 4. Aydın Yıldızspor 2. 2010 doğumlular: 1. Murat Germen, 2. Salihlispor, 3. Mertspor, 4. Aydın Büyükşehir Belediyespor. 2011 doğumlular: 1. Murat Germen, 2. Şehitlerspor, 3. Aydın Yıldızspor 1, 4. Saburhanespor." - MANİSA

Kaynak: İHA