Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
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Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

24.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:57
Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Vali Yardımcısı Mesut Eser, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen OSBÜK temsilcilerinin onaylanması, Muradiye OSB Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi, Denetim Kurulu Üyeleri tarafından 3 aylık denetim raporunun incelenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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