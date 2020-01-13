Muhteşem Lazio!

13.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:14

Pavel Nedved, Roberto Mancini, Alessandro Nesta, Dejan Stankovic ve Christian Vieri’li efsanevi kadrosuyla bir döneme damga vuran Lazio; milenyum futbolunda yerini kaybeden devlerden biri. Simone Inzaghi yönetiminde son üç sezondur ilk dörtteki yerini kaybeden ve orta sıralara doğru gerileyen takım, bu sezon ise 18 maç geride kaldığında üçüncü sırayı almayı başardı.



Serie A'da şu an en golcü isim, 20 golle Lazio'lu Ciro Immobile. Ligin asist kralı ise, bir başka Lazio'lu Luis Alberto. İspanyol oyuncunun 11 asisti var. Yine diğer dört büyük lige bakıldığında; Immobile en fazla gol atan oyuncu ünvanını alırken Alberto, 14 asistli Kevin De Bruyne’nin ardından ikinci sırada.



Maç başına 2,3 gol atıp 16,4 şut çeken Lazio, kritik pozisyonları %71,2’yle isabete döndürmesiyle bu alanda beş büyük ligde üçüncü sırada. Alberto maç başına 3,7 kilit pas atıyor; Joaquin Correa 2,1 ve Sergej Milinkovic-Savic ise ortalama 2,2 kilit pasla takımın orta saha dinamizmini yükseltiyor.



İtalyan futbolunun geleneksel 3-5-2 dizilişini kullanan Inzaghi, geçtiğimiz senelere farklı olarak kanatları biraz daha içeriye çekip orta saha üçlüsünü forvete yaklaştırmasıyla takımının ceza sahasındaki oyuncu sayısını arttırıyor. Lazio, bu nicelik artışının ödülünü pozisyonlarının niteliğini de arttırarak ve daha fazla gol bularak alıyor.