Muhtarlar, İzmit Körfez'inde mehtap turuna katıldı
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Muhtarlar, İzmit Körfez'inde mehtap turuna katıldı

Muhtarlar, İzmit Körfez'inde mehtap turuna katıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi'ne bağlı muhtarlar ve aileleri Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından düzenlenen mehtap turuna katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar ve ailelerinin hoşça vakit geçirdiği bir etkinlik düzenledi. İzmit Körfez'inde mehtap turuna çıkan mahalle muhtarları aileleriyle birlikte güzel bir akşam geçirdi. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi'nin organizasyonunda ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen tur, İzmit ilçesindeki mahalle muhtarları ve ailelerinin katılımıyla İzmit iskelesinde başladı.

MUHTARLAR YORGUNLUK ATTI

Derneğin talebi üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın gemi desteğinde bulunduğu etkinlikte, muhtarlar aileleriyle birlikte İzmit iskelesinden hareket ederek, Derince, Körfez, Hereke, Dilovası Osman Gazi Köprüsü, Karamürsel, Değirmendere ve Gölcük sahillerini kapsayan mehtap turuna çıktı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve şube müdürlerinin de katıldığı turda, İzmit Körfezi'nin muhteşem doğal güzelliğini seyreden muhtarlar, müzik eşliğinde aileleriyle birlikte eğlenerek, güzel bir akşam geçirdi. Katılanlara sandviç, dondurma ve çay ikram edildi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Muhtarlar, organizasyonun kusursuz olduğu etkinlikte günün yorgunluğunu atarak güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy'a teşekkür etti. Dernek Başkanı Ersoy, muhtarlarla bir araya gelerek kaynaşma ortamı sağlamak amacıyla mehtap turu düzenlediklerini söyledi.

"UZUN SÜREDİR BİR ARAYA GELEMİYORDUK"

Pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelerek bir etkinlik düzenleyemediklerini belirten Ersoy, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan gemi talebimiz oldu. Sağ olsun talebimizi kırmadı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına talimat vererek, muhtarlarımıza gemi tahsis edilmesini sağladı. Başkanımıza, şahsım ve muhtarlar adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"GÜZEL BİR AKŞAM GEÇİRDİK"

Pandemi başladığından bu yana, muhtarların Vefa Destek Grubu'nun doğal üyesi olduğunu anımsatan Ersoy, "Muhtarlarımız bu süreçte gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Çok yoruldular. Mutlaka dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Mehtap turu düzenleyerek, muhtarlarımızı iş yükünden ve stresten bir nebze de olsa uzaklaştırmış olduk. Güzel bir akşam geçirdik. Muhtarlarımıza ve ailelerine katıldıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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