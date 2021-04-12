Muhtar bıçaklandı
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Muhtar bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muhtar bıçaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale eden muhtar bıçaklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale eden muhtar bıçaklandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Kadir Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında süren boşanma davasında eşya paylaşımı yüzünden çıkan kavgada araya giren Altınova Mahallesi Muhtarı Bekir Kılıç, sırtından bıçaklandı. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhtar Kılıç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayda muhtarı bıçaklayan şahsın kimliği belirlendi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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