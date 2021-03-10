Muhittin Böcek: " Sporun siyaseti olmaz"
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Muhittin Böcek: " Sporun siyaseti olmaz"

10.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:01
Muhittin Böcek: 'Sporun siyaseti olmaz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği yönetimini makamında ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği yönetimini makamında ağırladı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısı için Antalya'da bulunan birlik yönetimi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyaret davul zurna ekibi ve cazgır manileri eşliğinde gerçekleşti. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunus Emre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den oluşan heyet Başkan Böcek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜM TÜRKİYE'NİN DUALARINI ALDIM"

Başkan Muhittin Böcek, birlik yönetimini Antalya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ata sporu güreşin Antalya halkı tarafından çok sevilen bir spor olduğunu belirtti. Muhittin Böcek, "İnşallah önümüzdeki günlerde ata sporumuzda güreşçilerimiz ve güreş severlerle bir arada olacağız. Her zaman emrinizdeyim. Sporun siyaseti olmaz. 27 yıldır sporla siyaseti hep ayırmışımdır. Güreşçilerimize hep destek oldum. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum" dedi.

"ATA SPORUNA VERDİĞİNİZ DESTEĞİ YAKINDAN BİLİYORUZ"

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Başkan Böcek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allaha şükür bugün beraberiz. Ata sporuna verdiğiniz desteği yakından biliyoruz. Güreş sporunun sevilmesine ve birçok güreşçinin yetişmesine katkınız oldu. İnşallah bu sene Kumluca'dan başlamak üzere güreşlerimizin olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

-İHA-

Muhittin Böcek: ' Sporun siyaseti olmaz'
Muhittin Böcek: ' Sporun siyaseti olmaz'
Muhittin Böcek: ' Sporun siyaseti olmaz'
Muhittin Böcek: ' Sporun siyaseti olmaz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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