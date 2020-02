Muhasebe Haftası 1-7 Mart'ta kutlanacak

29.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:16

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mensubu oldukları mesleklere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart'ın Muhasebe Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle üzüntü içinde olduklarını bildirdi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kartaloğlu, Türk milletine de başsağlığı temennisinde bulundu.

Kartaloğlu, 1-7 Mart'ın serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğine yönelik farkındalığın artırılması için önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de kurumsallaşma sürecini tamamlayan mesleğin iktisadi hayatın bir vazgeçilmezi haline geldiğini vurgulayan Kartaloğlu, 111 bin serbest muhasebeci mali müşavir, 4 bin 800 yeminli mali müşavir ile 18 bin stajyerin ülke genelinde faaliyet gösterdiği bilgisini verdi.

Kartaloğlu, meslek mensuplarının üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalıştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi için çalışmaktayız. TÜRMOB toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşıyor, ekonomimizin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyor, çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısıyla sorunları ve çözüm yollarını gündeme getiriyor."

"Taleplerimiz mesleki çıkar amaçlı değil"

Kartaloğlu, meslek mensuplarının görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken bazı sorunlarla karşılaştıklarına işaret ederek, "Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Bizim taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. TÜRMOB ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm kesimlerin katma değer elde etmesinin mücadelesini vermektedir." ifadelerini kullandı.

Sade ve kolay anlaşılabilir bir vergi sisteminin önem taşıdığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Bu türden reform çalışmaları, bir taraftan vergi sisteminin etkinliğini artırırken diğer taraftan da ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcıların vergi kaynaklı kaygılarının bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır. Biz, mali müşavirler, ülkemizin, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi gibi uluslararası değerlendirmelerde daha yüksek sıralamalarda yer almasına imkan sağlayacak her türlü çalışmanın en büyük yardımcısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Vergi sisteminin iyileştirilmesi konusunda yapılacak her türlü reforma da katkı sunacağız. Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz. Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız."

Emre Kartaloğlu, tüm serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin Muhasebe Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA